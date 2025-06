Un año sin Françoise Hardy: la cuenta pendiente de la legendaria musa yeyé de Francia

Hace un año, Francia entera entraba en duelo al conocer la muerte de una de sus artistas más idolatradas. Françoise Hardy, la indiscutible chica yeyé de nuestro país vecino, fallecía a los 80 años en su residencia de París, tras haber luchado durante años contra varias enfermedades. Si bien perdió progresivamente la audición y la capacidad para hablar, Hardy se mantuvo firme hasta el final de sus días.

Su funeral se celebró en presencia de grandes amistades de la artista y de figuras relevantes del panorama social francés, tales como Carla Bruni, Étienne Daho o incluso la primera dama de Francia, Brigitte Macron. A 11 de junio de 2025, aunque el dolor por la pérdida de la cantante se haya mantenido intacto, son muchos los que sienten verdadera preocupación acerca de un símbolo importante del legado de la artista: su tumba.

Un año sin lugar de reposo espiritual

Si bien Hardy fue incinerada y enviada a Córcega, región en la que pasó gran parte de su vida, no existe todavía una tumba con su nombre. Thomas Dutronc, hijo de la artista, ha explicado en este día tan marcado que "era su padre quien se tenía que ocupar del asunto, pero que él recogería su testigo". Jacques Dutronc, el padre de Thomas, contrajo matrimonio con Françoise Hardy en 1981, y es también considerado como uno de los artistas más relevantes de la música francesa de los años 60 y 70.

Jacques Dutronc y Françoise Hardy Cordon Press

"Será enterrada en el cementerio de Monticello, en Alta Córcega, donde verá el mar a un lado y la casa que hizo construir en 1967 al otro. Hemos encontrado el lugar, pero aún tenemos que decidir la arquitectura de una pequeña bóveda en la que depositar sus cenizas. Lleva mucho tiempo, pero no hay prisa...", ha explicado Thomas en sus redes sociales. En cuanto al posible deseo de su padre de compartir la bóveda con Hardy, el hijo de la pareja lanza un mensaje de optimismo: "No creo que quiera morir, sobre todo".

Una carrera única e irrepetible

Hablar de Françoise Hardy es hablar de un referente en la historia de la música contemporánea. Su estilo, caracterizado por mezclar la melancolía y la nostalgia, estuvo inspirado por otras grandes de la escena, como Sylvie Vartan o France Gall. En 1962 llegaría su primer éxito: 'Tous les garçons et les filles', canción con la que vendió más de 2,5 millones de discos. Esta canción sería su mayor logro en España, ya que conseguiría entrar en la lista de los 10 mejores éxitos.

Al año siguiente, la cantante recibiría el gran honor de participar en el Festival de Eurovisión. A pesar de ser francesa, Hardy defendería los colores de Mónaco con la canción 'L'amour s'en va'. Aunque por aquel entonces no había alcanzado su apogeo internacional, la musa yeyé quedaría en un aclamado quinto puesto.

En 1964, la francesa lanzaría su propuesta más internacional, 'All Over the World', que la llevaría a entrar en el top 20 de éxitos en Reino Unido. Le seguiría en 1968 el gran recibimiento de 'Comment te dire adieu', otra de sus canciones más recordadas. Además de su vocación musical, Françoise Hardy ha participado en varias películas, ha escrito libros sobre ensayística y astrología y es considerada el mayor exponente de la moda parisina en la historia.