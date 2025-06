Belén Rodríguez atiza a Carmen Borrego tras su último enfrentamiento: "Eres muy cobarde"

Belén Rodríguez corta definitivamente con el clan Campos. Tras romper su amistad con Terelu Campos, la colaboradora de Mediaset ha decidido dar carpetazo a Carmen Borrego, a la que consideraba su amiga, tras no contar con ella para homenajear a María Teresa Campos en "TardeAR".

El miércoles 18 de junio, la veterana periodista habría cumplido 84 años. En esta fecha tan señalada, Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, habían preparado un homenaje a la comunicadora en el programa de las tardes de Mediaset. Belén Rodríguez, al conocer que no era una de las colaboradoras elegidas para honrar la memoria de María Teresa, entró en brote.

Belén Rodríguez, en cólera por el último feo de Carmen

"Me parece insólito que hoy mi amiga Carmen venga a hacer un homenaje a María Teresa Campos en el día de su cumpleaños, y haya elegido a los colaboradores para su entrevista, teniendo en cuenta que yo trabajo en este programa, y haya elegido a Paloma Barrientos y a Luis Pliego, y a un tercero, Marisa Martín Blázquez. Estoy flipando", explotaba en directo en "TardeAR".

Carmen Borrego Belén Rodríguez y Terelu Campos Gtres

Aunque Carmen Borrego le aseguró que ella no había tenido nada que ver en la elección de los colaboradores y que había sido una decisión de la dirección del programa, Rodríguez no quiere saber nada más de la hermana de Terelu Campos.

Una amistad rota

Belén Rodríguez, tras el último feo de Carmen Borrego, ha decidido romper su relación de amistad con ella, a la que siempre la había considerado como una hermana.

"Me ha llamado la atención no poder coincidir con ella en el programa porque no ha querido ella. No solo por Carmen, que es una persona con la que tengo relación habitualmente todos los días, no me ha dicho que venía como colaboradora, sino porque era un homenaje a su madre, a la que recuerdo y tengo siempre presente, en el día de su cumpleaños", ha declarado la colaboradora muy molesta.

Carmen Borrego y Belén Rodríguez en una imagen de archivo Gtres

"La que no ha querido estar en ninguno de los homenajes que le han hecho a Teresa he sido yo por las acusaciones que me han hecho siempre. Pero me parece una pasada que Carmen venga al programa donde yo trabajo y escoja personas que estén con ella, y no esté yo. O sea, no me ha dolido, me da igual. A mí nada de lo que hagan ellas ya me duele, pero sí, me ha parecido un feo muy feo", ha sentenciado Belén Rodríguez, añadiendo que está "muy decepcionada" con Borrego.

Como la televisiva ha reconocido, "ya no espero nada de nadie", a pesar de que la hermana de Terelu Campos le ha mandando un mensaje tras el incidente: "Ni me sirve, ni me interesa, ni quiero, ni nada". "Yo, además, en mis últimas intervenciones he dicho siempre que mi amistad con Carmen dependía de un hilo, pues, por estas cosas. Porque al final siempre Carmen dice una cosa, que no, que no juega limpio, ya está, que no juega limpio. No, no juega sincero, no dice las cosas a la cara. Si me hubiera explicado, "mira, mañana voy a tu programa, tengo una sección con mi madre, pero no quiero, por Terelu, que estés tú, por tal..." Yo lo entiendo todo cuando me lo explican, pero claro, esto no", ha explicado la colaboradora de "TardeAR".

Terelu Campos, cara a cara con Belén Rodríguez en 'TardeAR' Telecinco

Además, Belén Rodríguez ha ido un paso más allá, poniendo a Borrego contra las cuerdas. "Carmen me sigue escribiendo todas las mañanas, ¿no? O sea, si quiere defender a su hermana y quiere posicionarse con su hermana, que me deje a mí en paz, ya está. Es que no hay más que eso", ha sentenciado, añadiendo que "mi amistad con Carmen está rota". "Si tú llegas al programa donde yo trabajo, en un homenaje a tu madre, y tú no me permites estar, es que yo no quiero nada contigo. Es que a mí no me valen todos tus mensajes. Chica, elige, que eres muy cobarde, elige. Es que tienes que estar en un sitio o en otro, o en los dos. Pero en los dos, siendo consciente que estás en los dos".

"Yo a Carmen la quería mucho y pensaba que ya estamos en esa época de haber pasado página, de perdonarnos y que estamos en la historia. Creía que se había recuperado algo, pero he visto que no y tampoco lo quiero, ya está. Mira guapa, un beso y hasta luego", ha zanjado Belén Rodríguez.