Belén Rodríguez da carpetazo a Terelu Campos: "La relación ya no sigue"

Belén Rodríguez no quiere saber nada da Terelu Campos y su amistad se ha roto para siempre. La colaboradora cierra la puerta a la hija de María Teresa Campos y sus diferencias parecen irreconciliables, a pesar de haber sido como hermanas en el pasado.

Sin relación

Esta mañana, la televisiva ha asistido al juicio que tenía pendiente contra la productora de "Sálvame Diario" y en las puertas del Juzgado se ha sincerado ante las cámaras sobre su actual relación con Terelu.

Muy tajante, la colaboradora ha asegurado que no echa de menos a la hija mayor de María Teresa Campos porque "la relación ya no sigue" y considera que lo suyo es "caso cerrado, ya hace muchos años que no somos", a pesar de que Terelu "se empeña en decir que sí".

Cerrando la puerta a cualquier cuestión relacionada con la madre de Alejandra Rubio, Belén Rodríguez ha reconocido que no tiene "ningún interés en ver a Terelu, ni su obra ni nada de nada" y que no la echa de menos.

A pesar de su inexistente relación con Terelu, la colaboradora ha confesado que con Carmen Borrego "está todo estupendamente, se ha portado muy bien conmigo y es mi amiga".

Evolución de su enfermedad

Sobre su actual estado de salud tras ser diagnosticada de cáncer de garganta, Belén Ro ha desvelado que "ahora tengo más pruebas, porque esto es un proceso largo, te deja muchas secuelas y muchísimos efectos secundarios, que tardará tiempo en irse". Aun así, se ha mostrado positiva y optimista: "Respecto a la enfermedad voy bien aunque tengo pruebas cada mes y medio durante el primer año, pero el tratamiento ha ido muy bien, lo que pasa es que tengo muchos efectos secundarios, pero con paciencia... que es lo que no tengo, me han dicho ya los médicos que hasta el año no empezaría a encontrarme bien".