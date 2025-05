Antonio Rossi calla a Terelu Campos: el hecho sobre Belén Rodríguez que no puede discutir

El lío entre Belén Rodríguez y Terelu Campos parece no tener fin. Llevan cerca de dos meses dando rodeos sobre la misma cuestión sin llegar a un punto de encuentro. La hija de María Teresa Campos acusa a la que fuese su amiga de traicionarla y, por supuesto, la otra lo niega en rotundo. Dice que la cúpula de ‘Sálvame’ le alertó del chivatazo de la periodista de que su hija Alejandra Rubio iba a comer a casa de su abuela, que ya por aquel entonces estaba enferma. Fue un chasco tremendo que dinamitó su relación.

Es más, este motivo lo ha judicializado y no se podía hablar de ellos en televisión, por recomendación expresa de sus abogados. Se levantó el veto sin más, siendo Terelu la que exponía el conflicto, pidiéndole a la otra parte cautela para no caer en errores que perjudicasen aún más su destino judicial. Ante este juego, Belén no dudó en calificar a su examiga como “tramposa”. Cuando voló a Honduras por segunda vez para pasar unos días de asueto en ‘Supervivientes’, su enemiga se sentó en ‘De viernes’. Desde el mismo plató que ahora la hermana de Carmen Borrego responde una vez más. La enésima.

Belén Rodríguez y Terelu Campos en 'TardeAR' Telecinco

Terelu Campos se reafirma contra Belén Rodríguez

“Jamás, jamás he dicho que Belén Rodríguez utilizase a mi madre para nada profesional o para ganar un dinero. Jamás se me ha pasado eso por la cabeza. Jamás en mi vida. Simplemente yo creo que hubo un momento en que ella tenía una relación con una persona y que esa persona, mi sensación, es que de alguna manera quiso utilizarla para restregarnos en nuestra cara que, a pesar de que nos ponía verde, nos insultaba y no nos trataba bien a mí y a mi hija, él estaba con mi madre”.

Antonio Rossi le plantea la duda:¿Por qué no llamaste a Belén cuando te dijo eso la cúpula de ‘Sálvame’ para saber si era cierto?Se lo cuestiona, porque ambas se consideraban hermanas y le extraña que no diese ese paso de reprocharle su traición desde el primer instante. Terelu Campos dice que no le quedó ninguna duda de que eso sucedió de verdad. El periodista le recuerda que ese día acudieron cinco agencias a casa de su madre, pero que nadie del programa de Telecinco se personó allí, por lo que pone en cuarentena que esa llamada existiese. Finalmente reconoce por qué no levantó el teléfono:“Por aquel entonces yo ya no tenía relación con Belén. Precisamente porque no comprendía por qué dejaba que esa persona la utilizase como vehículo para que siguiese haciendo daño”.

Antonio Rossi sigue defendiendo a su amiga Belén Rodríguez, hasta el punto de recordarle a Terelu Campos que el tema “quedó resuelto”. En aquella época, cuando estalló la bomba, se analizó con lupa lo sucedido. Cinco agencias distintas mandaron cámaras y reporteros, pero nadie de ‘Sálvame’ acudió. Después de la investigación dice que se sentenció que Belén no tuvo nada que ver, algo que le sorprende ahora a su ex amiga: “A mí jamás me dijeron que Belén no había sido”, a lo que su rival en ‘De viernes’ le sentencia: “Es que jamás le has dado el beneficio de la duda”.