Bertín Osborne, ¿un verano encerrado en su finca por culpa de su salud?

Bertín Osborne se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de este 2024, aunque desde hace unos meses está tratando de no hacer demasiado ruido. Sus entuertos con Gabriela Guillén le colocaron en el disparadero informativo, al negar que fuese suyo el hijo que trajo al mundo la paraguaya. Estaba dispuesto a batallar en los tribunales, pero antes optó por reconocer la evidencia y reconocer a su vástago, no sin antes volver a adentrarse de lleno en más polémicas con su expareja. Pero no solo las idas y venidas sobre su última paternidad le han tenido en el foco mediático. También su salud le ha hecho copar titulares por doquier en los últimos meses, señalando su delicado estado a consecuencia del Covid que padeció y el cual parece resistirse a abandonarle, causando estragos en su organismo.

Bertín Osborne Gtres

Pero, ¿cómo está ahora? Lleva semanas sin dejarse ver, lo que ha despertado cierta preocupación por su estado. Es más, se ha llegado a afirmar que el cantante se ha enclaustrado en su finca sevillana y no desea salir de ella si no es por un motivo de peso, casi siempre por cuestiones profesionales ya agendadas. No obstante, estos trabajos también han ido decayendo con el paso del tiempo y la contundencia de las polémicas. Así, sus conciertos han ido perdiendo fuelle, sin el respaldo del público de años anteriores, lo que le obligó a cancelar los espectáculos previstos, también excusándose en sus problemas de salud tras resultar contagiado de coronavirus. Así llegó su hermetismo, el silencio y, con ello, la preocupación. Algo que ha podido despejar al fin su hija, Eugenia Osborne.

Poco o nada se ha vuelto a saber de Bertín Osborne y son muchos los que aseguran que ha permanecido todo el verano encerrado en su finca de Sevilla. Mucho se ha hablado de ello estas últimas semanas, especulándose con lo que haría ahí viendo los días pasar y disfrutando de forma discreta de los pequeños placeres de la vida. Eso sí la salud se lo permite, pues en las cábalas también juega un papel decisivo si su retirada pública es debido a posibles problemas médicos. Pero parece que todo está en orden, como así ha querido sentenciar su hija Eugenia, preguntada por los reporteros de ‘Europa Press’. Niega cualquier tipo de problema con su padre, despeja toda duda sobre si se encuentra librando alguna batalla de salud y, sobre todo, ofrece normalidad a su verano más discreto: “No, qué va. Ha pasado un verano entretenido, no metido en la finca. Está bien”, reconoce.

Eugenia Osborne con su padre, Bertín Osborne Gtres

La hija de Bertín Osborne agradece la preocupación por su padre, entendiendo sincero el deseo de conocer que se encuentra bien, a pesar de los convulsos que han sido los últimos meses. Así, Eugenia confirma que no solo ha podido estar en la finca de Sevilla donde el artista ha encontrado un remanso de paz, sino que también ha podido saborear los placeres de la vida más allá de sus muros. Y no lo ha hecho solo, pues en sus planes han tenido también un lugar sus hijos pequeños: “Está muy bien, pasando el verano. Hemos estado con él. Luego él ha estado por ahí con amigos y con Carlitos y todo”, confesaba para dejar claro que la familia ha estado a su lado, que incluso ha podido hacer escapadas con sus íntimos y que la normalidad se ha instalado en su vida, dejando atrás las polémicas que tanto le han asfixiado.