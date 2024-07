La maltrecha salud y la falta de apoyos baja a Bertín Osborne de los escenarios

Al igual que le sucede a Isabel Pantoja, Bertín Osborne no está teniendo demasiada suerte sobre los escenarios. Sin embargo, mientras que la tonadillera cuelga el cartel de ‘no hay entradas’, el madrileño no es capaz de vender demasiadas entradas que puedan justificar su supervivencia como cantante. Y es que, tal y como dan a conocer desde ‘Look’, uno de los motivos que le ha obligado a echar el freno y paralizar todos sus espectáculos previstos para este verano es que en su próxima cita fijada en el calendario no había conseguido vender ni el 8% de las entradas y eso que en su show había espacio para tan solo 2.000 fans. Al menos es así en la parada que tenía prevista para las fiestas de Valencia, para el próximo 21 de julio, que dejan entrever que su imagen pública atraviesa horas bajas.

Quizá por los entuertos en los que se ha visto envuelto por el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén y la forma en la que ha llevado el tema con la paraguaya, a la que no quería reconocer como pareja, ni como madre de su último vástago. Al final, para esquivar que un juez sentenciase sobre su paternidad, llegó a un acuerdo extrajudicial en el que cedía ante la evidencia de que el niño era suyo y la fisioterapeuta una más en su larga lista de conquistas. Y es que, en contraposición están otros artistas que sí han triunfado en la venta de localidades para las mismas fiestas de Valencia, como puede ser Julieta Venegas o Camela, que están cerca de agotar entradas a falta de tres semanas para celebrarse sus espectáculos.

“Como teníamos datos de Valencia y parecía que no iba demasiado bien ese concierto del próximo día 21, he hablado con diferentes personas, entre ellas con Bertín Osborne, para confirmar los datos al máximo”, adelantaba Paloma García-Pelayo desde el plató de ‘Y ahora Sonsoles’. Así, desliza la decisión que ha tomado el cantante o que, en previsión del reducido interés generado en el público, va a tomar: “La decisión de Bertín, la que me sorprende, es que va a parar. Me dice que es muy probable que cancele lo de Valencia, que esta misma mañana ha hablado con el promotor”.

Pero a estos problemas profesionales y de imagen de Bertín Osborne se le suman otros de salud. Su integridad se ha vuelto a ver comprometida, como así adelanta la propia periodista: “Está cansado con problemas de voz. Tiene pendiente una cita con el otorrino y me dice claramente que, además, que está preocupado porque vuelve a sentirse raro. Entonces, probablemente, Valencia lo deje y su decisión es no hacer galas en verano, que él normalmente sí las tiene”. Así, se centrará exclusivamente en desaparecer un poco del foco mediático, dejar que las aguas se calmen y cuidar su maltrecha salud en compañía de sus hijos y sus buenos amigos en su finca de Sevilla. “Hace unos días estuvo en su programa y tuvo que parar por lo mismo y está cansado. Me dice: ‘Llevo 42 años y estoy pensando en que necesito parar’. Es muy consciente de la situación que hay y de todos los comentarios, de la mala imagen”, sentencia Paloma García-Pelayo tras hablar con él y levantar todas las cartas sobre el delicado panorama que se le presenta al artista.