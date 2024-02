Eugenia Osborne: "He pasado por una época en la que he estado un poco perdida y con estrés"

Ifema vuelve a vestirse de moda con una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Pedro del Hierro ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida, con su colección de otoño-invierno 24/25 Borealis, inspirada en los colores y la magia de las auroras boreales del Ártico.

Entre los rostros conocidos que han apoyado a la firma se encontraban Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez; Tomás Páramo y María García de Jaime, Marc Clotet, Álvaro Morte o Eugenia Osborne.

La hija de Bertín Osborne ha mostrado así su apoyo a la moda española, especialmente a "las profesiones invisibles que están detrás de la moda, como los sastres, los que tiñen las telas… Es importante dar visibilidad a todo esto", tal y como ha indicado a LA RAZÓN.

Desfile de Pedro del Hierro en la MBFW de Madrid de febrero de 2024 Gtres

Notablemente más delgada, Osborne confiesa que ha pasado por un momento de "estrés" que ha podido pasarle factura, aunque le quita algo de hierro y asegura que se trataba solo de una crisis profesional: "He pasado por una época en la que he estado un poco perdida, pero es bueno porque también tienes muchas opciones para elegir cuando no sabes por dónde ir. No ha sido un bajón emocional, es que soy un poco así, me gusta reinventarme todo el rato y tirar por otros caminos si no me convence en el que estoy en ese momento".

Por ahora, Eugenia Osborne reconoce que todavía no ha encontrado "la luz" en cuanto a los derroteros profesionales que le gustaría tomar, aunque sí tiene muy claro lo que no quiere hacer: "No estoy agobiada porque he ido descartando muchas cosas. Al menos, tengo claro lo que no quiero. Me estoy dejando llevar. Estoy terminando el curso de 'health coach', lo de maquillaje, tocando muchos palos y a ver por dónde tiro".

Eugenia Osborne en el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

Por fortuna, esa incertidumbre no se ve reflejada en el plano sentimental. Su relación con Miguel Barreiro va viento en popa, tanto que este 14 de febrero no dudaron el celebrar el Día de los Enamorados. "Mi corazón ahora está muy bien, celebramos San Valentín y todo. Miguel no me hizo ningún regalo, pero se portó con una cena. Es muy bueno. Cocinó él", desvela a este periódico, y admite a regañadientes que ella no fue tan detallista: "Yo le di un abrazo y un beso enorme, soy lo peor".

Junto a él ha formado una feliz familia de cinco, con los hijos fruto de su matrimonio con Juan Melgarejo, que llegó a su fin en julio de 2021. Aunque Eugenia Osborne asegura que "un hijo siempre es una alegría", parece que se ha plantado a la hora de tener más hijos, una decisión que su pareja comparte. "Él respeta que yo ya tenga mis hijos mayores y que no me quiera meter otra vez en un recién nacido. Empiezo una etapa con adolescentes, no me puedo meter ahora en más bebés", comenta, puntualizando que la mayor, Sandra, "tiene mucho carácter, ha salido al abuelo".

Eugenia Osborne y Juan Melgarejo durante unas vacaciones en en Ibiza. GSLV GTRES

Sobre él, Bertín Osborne, y la polémica que arrastra a consecuencia de su relación con Gabriela Guillén y el posterior nacimiento de su bebé, Eugenia Osborne es tajante y deja claro que "de eso no voy a hablar", aunque sí puntualiza que su padre "está bien, está recuperado por el covid que tuvo que le pilló muy fuerte".

Acerca de su polémica actuación en Alicante, que despertó muchas críticas en redes sociales por los comentarios del cantante sobre el escenario, su hija Eugenia da la cara por él: "Para eso están las redes, solo para criticar… Si le hiciéramos caso a todo lo que publican, no saldríamos de la cama".