Charlène y Alberto de Mónaco zanjan los rumores sobre su matrimonio: así ha sido su esperado reencuentro

Tres meses después de su último encuentro, Alberto de Mónaco y su mujer, la Princesa Charlene, están de nuevo juntos. Así lo ha desvelado la sudafricana muy emocionada a través de sus redes sociales, donde ha compartido varias imágenes del esperadísimo reencuentro con su marido y sus dos hijos, Jacques y Gabriella, a los que no veía desde el pasado mes de mayo.

Recupérandose en su Sudráfica natal de la última operación a la que fue sometida a causa de una grave infección de oído, nariz y garganta que contrajo hace tres meses mientras participaba en un acto contra la caza furtiva de rinocerontes en su país de origen, Charlène ha recibido la visita del Príncipe Alberto y de sus pequeños, un momento largamente esperado que pone fin a los rumores sobre una posible separación del matrimonio cuando acaban de celebrar su décimo aniversario de bodas.

Poco dados a desmentir los rumores que circulan habitualmente sobre su relación, Charlène rompía su silencio y hace tan sólo unos días confesaba que “Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza. Sin su amor y su apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso”. Y ahora, demostrando que continúan siendo una familia unida, el Príncipe ha viajado hasta Sudáfrica - ya que la exnadadora no puede regresar a Mónaco porque sus oídos, gravemente dañados a causa de la infección que contrajo en mayo, no soportarían la presión de un avión - con sus hijos para sorprender a la Princesa y protagonizar un emotivo reencuentro largamente esperado por el pueblo monegasco.

“Estoy muy emocionada de tener a mi familia de regreso conmigo”, ha confesado Charlène en su última publicación en Instagram, que ha acompañado con varias fotografías de su reencuentro con su marido y sus hijos, en las que los pequeños son los grandes protagonistas; sobre todo Gabriella que, como ha explicado la Princesa, “decidió cortarse el pelo”. “Lo siento mi Bella, hice todo lo posible para arreglarlo”, ha señalado, dejando ver que ha sido ella misma la que ha intentado igualar el maltrecho flequillo que ahora luce su hija, de 6 años.

Muy delgada y sin poder contener su emoción, vemos a una Charlène feliz por tener de nuevo a su lado a su familia tres meses después de su último encuentro. Unos meses especialmente complicados por la grave infección contraída por la Princesa en oídos, nariz y garganta, que le ha obligado a pasar por quirófano en varias ocasiones - la última, el pasado 13 de agosto - y de la que todavía se encuentra convaleciente.

Sin duda, el viaje del Príncipe Alberto y sus hijos Jacques y Gabriella a Sudáfrica será un gran empujón para la recuperación total de la exnadadora, que en más de una ocasión ha manifestado sus deseos de retomar la normalidad y regresar a Mónaco en compañía de su familia aunque, por lo que parece, su vuelta al Principado todavía tendrá que esperar. Sin embargo, con esta preciosa estampa familiar, la pareja acaba, de un plumazo, con las informaciones que apuntaban a que su separación matrimonial era inminente y sería anunciada en los próximos días.