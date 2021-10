Don Juan Carlos no tiene interés en reunirse con su prima Blanca en Abu Dabi

Gente

Incógnita

Si Blanca de Borbón, hija del fallecido Leandro de Borbón, viaja a Abu Dabi para visitar a su primo, el Rey Emérito, podría encontrarse con una desagradable sorpresa, porque Don Juan Carlos no demuestra el menor interés en concertar esa cita, ni en el palacio de La Zarzuela ven con buenos ojos esa posibilidad.

Además, la promoción que se está haciendo a ese presunto viaje, indicando incluso que se cuenta con un espónsor que patrocinará el asunto, no gusta lo más mínimo en el entorno familiar del Emérito.

Una fuerte de Zarzuela nos adelanta que “Felipe VI no entiende la intención de reunirse a estas alturas de la vida con su padre, es que no viene a cuento, ni son amigos ni mantienen relación, ese viaje parece un interés absurdo de esa mujer por promocionarse, a saber con qué intenciones. Y si pretende entregar al Emérito dos cuadros de don Leandro, por qué no intentó hacérselos llegar antes. En palacio no se entiende todo esto.”

Los rumores apuntan a que alguien muy cercano a Blanca es el impulsor de esta iniciativa y que está filtrando información a determinados medios de comunicación para que propaguen la noticia.