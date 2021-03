Los problemas económicos de Blanca de Borbón: “No llego a fin de mes”

Alejada del foco mediático y sin intenciones de volver a la televisión, Blanca de Borbón (64) afronta su presente con muleta en mano y algunos problemas a los que intenta poner solución. Desde que en el año 2014 se viese obligada a someterse a una operación intramedular tras detectarle un tumor benigno, la hija de Leandro de Borbón y nieta del rey Alfonso XIII convive con las secuelas que esta intervención dejó en ella: problemas al andar, dolores en la espalda o cadera, y una adormidera constante en su mano derecha. Va con muleta a todas partes y diariamente tiene la necesidad de tomar analgésicos para paliar sus dolencias.

Pese a la delicada situación a la que se enfrenta en la actualidad, Blanca no pierde las fuerzas y continúa trabajando con el fin de sacar adelante a su hijo, Pablo (20). Y es que ambos residen en un piso muy humilde ubicado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). En lo que a la hija de Leandro de Borbón se refiere, obtiene una pensión mensual de invalidez, pero no es lo suficientemente elevada para llevar una vida normal. Por eso su hijo ha comenzado a trabajar para contribuir en casa. Así nos lo revela la propia Blanca: «Mi pensión es baja y mi hijo ha empezado a trabajar en el Burger King para ayudar con los gastos. He tenido que alquilar una habitación de mi casa para poder llegar a fin de mes». Borbón es, además, la presidenta de una asociación sin ánimo de lucro, Proyectos de vida, en la que ayudan a personas desamparadas y donde se deja la piel a diario. Los beneficios que obtienen los destinan a comida, mobiliario o a cosas de uso básico para el beneficio de las personas que más lo necesitan.

Blanca de Borbón

Un proyecto bonito

Es por todo esto que la nieta de Alfonso XIII ha decidido reinventarse y dar un paso al frente: se ha hecho Youtuber. En estos tiempos difíciles, la ex concursante de «Acorralados» ha creado, junto a la actriz Ana Navasquillo, un nuevo canal de Youtube llamado «La voz de Blanca de Borbón y Ana Navasquillo». En él tratarán dos veces por semana temas de actualidad social, compartirán espacio y charla con mujeres que hayan sido maltratadas y saldrán a la calle a preguntar qué es lo que más preocupa a la ciudadanía. Pero el verdadero fin de este proyecto es conseguir ayuda para financiar «La fuerza de la voz», una película dirigida por Navasquillo que trata sobre el maltrato psicológico a la mujer: «Necesitamos 150.000 euros para esta película. La soprano Ainhoa Arteta y la actriz Lara Dibildos van a participar en ella, ya lo han confirmado», cuenta Blanca. Rostros de Telecinco como Ana Rosa Quintana o Carmen Borrego ya han mostrado su apoyo a este proyecto, que ya está prácticamente definido, a falta de obtener las ayudas necesarias para poder arrancar.