Gente

Ausencia

La Reina Sofía no irá a la gala de los Princesa de Asturias, por primera vez en 40 años

La Princesa de Asturias regresa a España por primera vez tras el inicio del curso escolar en el internado UWC Atlantic College de Gales. Hoy acudirá por primera vez al concierto que se celebra en el Auditorio Palacio de Congresos “Príncipe Felipe” en Oviedo, dentro del marco de festejos de los premios que llevan su nombre. La heredera no estuvo presente en el desfile de las Fuerzas Armadas del 12 de octubre, pero no se perderá esta cita.

Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de las princesas Leonor (2-i) y Sofía, y de la reina emérita Sofía, el año pasado en Oviedo. EFE/Ballesteros FOTO: Ballesteros EFE

Quien no asistirá, por primera vez en 40 años, al teatro Campoamor será la Reina Sofía. Tal y como adelanta “Jaleos” el motivo no es otro que el viaje de la Emérita a Grecia para asistir, junto a la Infanta Elena, a la boda de Philippos (hijo menor de Constantino y Ana María de Grecia) y Nina Flohr.

No hay confirmación oficial de la no asistencia de la madre de Felipe VI a los Premios Princesa de Asturias, pero es más que probable debido a que la fiesta nupcial arrancará mañana en el lago Vouliagmeni. Tras la celebración, el sábado 23 la pareja se dará el “Sí, quiero” en una ceremonia religiosa en la catedral de la Anunciación de Santa María de Atenas, lugar donde ella se casó con Don Juan Carlos el 14 de may de 1962.