Alberto de Mónaco asegura que sus hijos verán a Charlene “en cuanto sea posible”

El príncipe Alberto de Mónaco ha vuelto a conceder una entrevista a Paris Match en la que intenta despejar algunas incógnitas sobre la salud de su esposa Charlene. La exnadadora, que regresó el 8 de noviembre de Sudáfrica, tras permanecer allí seis meses aquejada de una severa infección de oídos, nariz y garganta, continúa su recuperación en una clínica europea cuya ubicación es confidencial.

Su marido confirmó después que estaba interna de forma voluntaria en un centro de Europa por sufrir un profundo agotamiento tanto emocional como físico, lo que la mantiene alejada de sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, de seis años. A pesar de la distancia, el soberano ha confirmado a esta publicación que los pequeños echan mucho de menos a su madre pero que la verán “en cuanto sea posible”.

Alberto de Mónaco y Charlene, junto a sus hijos, tras el regreso de la princesa FOTO: Eric Mathon Eric Mathon

Los mellizos añoran a su madre, como quedó de manifiesto el Día Nacional de Mónaco, el pasado 19 de noviembre, cuando desde el balcón del Palacio Grimaldi sostuvieron unas pancartas en las que se podía leer “Te echamos de menos, mami”, “Te queremos”. Jacques y Gabriella vieron a su madre a su regreso a casa, el 8 de noviembre, aunque tambié la visitaron en Sudáfrica.

El Príncipe Alberto II de Mónaco saluda mientras sus hijos, el Príncipe Jacques (d) y la Princesa Gabriella (i), sostienen mensajes en los que se lee respectivamente 'Te queremos mami' y 'Te extrañamos mami'. EFE / SEBASTIEN NOGIER FOTO: SEBASTIEN NOGIER EFE

Con respecto a los rumores de separación, Alberto de Mónaco ha señalado que la princesa “no sufre ninguna enfermedad grave o incurable, no es tampoco un problema de pareja. Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto. Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses”, asegura en declaraciones a la revista francesa. Sobre el problema que ha sufrido el Príncipe aclara que “fueron solo problemas dentales, de tabique nasal y de senos nasales. No quiero traicionar la confidencialidad médica, solo se refiere al ámbito otorrinolaringológico”, ha especificado.

Respecto a la situación que atraviesa la relación entre Alberto y Charlene, el soberano no ha dudo en zanjar todos los rumores. Antes de esta última entrevista, ya habló con la revista norteamericana People donde habló sin rodeos de ello. “Esto no es Covid y no está relacionado con un cáncer. No es una cuestión de relaciones personales y si queréis discutir sobre otra especulación, no esta relacionado con la cirugía plástica”, insistiendo en que la naturaleza de los problemas no tienen que ver con su relación de pareja.