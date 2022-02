Jesús Herrera, el pintor español que ha retratado a la princesa Mary Donaldson

¿Cómo se llega desde el pueblo de Petrer (Alicante) a la corte danesa? El camino que ha recorrido Jesús Herrera, el pintor escogido por el Museum of National History de Dinamarca para inmortalizar a la Princesa Heredera Mary en la exposición que conmemora su cincuenta cumpleaños, va de Brasil a México y Cuba, pero tiene en Italia una fase fundamental. Allí, como residente en la Real Academia de España en Roma conoció a su pareja, una artista danesa por la que aceptó el reto de mudarse a Copenhague. Este jueves, la propia princesa, retiraba la tela que cubría la obra. Era entonces cuando descubríamos la belleza del trabajo de este artista.

¿Cuánto tiempo le ha supuesto este retrato?

He estado trabajando en el retrato de la Princesa durante todo el año pasado. Como cada proyecto que afronto, lo planteé como un proceso lento que ha llevado muchas reuniones. En nuestro primer encuentro, la Princesa Heredera Mary me enseñó su residencia en el palacio Amalienborg para ubicar el espacio o ambiente para el retrato. Conforme la pintura avanzaba, contactaba con palacio para resolver detalles sobre los elementos que quería que apareciesen en el cuadro, desde el vestido, el tejido, la silla, el tipo de planta que proyecta la sombra sobre la pared, etc. Ha sido un trabajo muy preciso, como si se tratase del mecanismo de un reloj en el que todos los engranajes debían estar en su lugar, y todo debía reflejar a la Princesa Heredera Mary de forma sincera.

¿Qué reto supone un retrato de esta envergadura?

Supongo que la audiencia, que es mucho más amplia, y que el espectador debe sentir que el retrato le toca y le aporta algo sobre la figura de la Princesa Heredera Mary. Ese fue mi punto de arranque.

Retrato de Mary de Dinamarca por el pintor español Jesús Herrera FOTO: Jesús Herrera

¿Da vértigo sumarse a un género tratado por los grandes de la pintura ?

Es un reto fascinante. Te da la posibilidad de ponerte en el lugar en el que otros han estado haciéndose las mismas preguntas para resolver problemas que tú también tienes que afrontar. Eso es lo maravilloso de la pintura, que hay un hilo directo que conecta los últimos 500 años.

¿Qué ha querido destacar de la princesa María de Dinamarca?

Lo importante para mí era transmitir quién es de verdad la Princesa Mary. He puesto mucha atención en los colores, en las gamas de azules que se desenvuelven en el fondo, la luz dorada que entra por la ventana; en la pose, equilibrada pero dinámica... He buscado que todos estos elementos del cuadro estuvieran en una frecuencia de armonía.

¿Cómo fueron los encuentros con S.A.R.?

Palacio siempre ha estado muy receptivo y me facilitó enormemente todo mi proceso creativo. Me han puesto fácil poder trabajar.

Mary de Dinamarca junto a su retrato FOTO: Keld Navntoft EFE

¿Todo transmite en un retrato?

En el proceso valoré todas las opciones y elementos compositivos posibles, no solo joyas o el vestido, hay que elegir desde el formato hasta la posición de las manos. Es una parte de trabajo previo que realicé los meses antes de pasar a la fase de pintar.

¿Ha sido este su principal trabajo en 2021?

Por supuesto. Le dediqué todo el tiempo que me demandaba una tarea de estas características. Era una manera de agradecer a Dinamarca la forma en la que me ha recibido y, de alguna forma, darle a cambio algo al país.

- ¿Se ve retratando a nuestros reyes?

Sería un Honor.