El polémico gesto de la Reina Letizia en la misa de Santiago del que todo el mundo habla

Ayer, lunes 25 de julio, parte de la Familia Real se desplazó hasta la ciudad de Santiago de Compostela para participar en el día grande de Galicia: el del Apóstol Santiago. Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegaron a la célebre catedral para rendir homenaje al santo y celebrar, además, el Año Santo 2022, extendido por una concesión papal, tras festejarse también en 2021. Todos escucharon atentamente la misa que se llevó a cabo en el templo, y fue en ese momento cuando la consorte realizó un polémico gesto que ha dado mucho que hablar.

En realidad, la Reina Letizia está en boca de todos más por lo que no hizo que por lo que hizo. Tras escuchar las palabras del cura, llegó el momento de santiguarse, y aunque tanto el Rey Felipe VI como sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sí hicieron la señal de la cruz sobre sus cuerpos, la monarca prefirió quedarse quieta y no llevar a cabo la bendición religiosa, mientras observa a su marido e hijas hacerla. El vídeo en el que se aprecia el momento circula a través de las redes sociales y ya se ha viralizado.

Letizia representando a media España en bodas, bautizos y comuniones. pic.twitter.com/Ghs4CvAFxK — Jorge Rubio (@Jorxrubio) July 26, 2022

De hecho, el nombre de la Reina Letizia se ha posicionado en los primeros puestos de la lista de tendencias de Twitter. No es ningún secreto que la Reina Letizia no destaca precisamente por su fe. Aunque la Casa Real española está muy ligada a la religión católica, se conoce que, en su pasado, la monarca nunca se mostró muy apegada a este dogma. De hecho, en su primer matrimonio con Alonso Guerrero Pérez, ambos decidieron casarse mediante una ceremonia civil. Además, no es la primera vez que la esposa del soberano rehúsa hacer la señal de la cruz durante una ceremonia, y en el año 2020 ya fue noticia por ello.

Parece así que la Reina Letizia quiere mostrar el carácter laico y aconfesional de nuestro Estado, en el que, aunque predomine la religión católica, no hay un dogma oficial.