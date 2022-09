El príncipe George advierte a sus compañeros de colegio: “Mi padre será rey, así que tened cuidado”

Con tan solo 9 años, el príncipe George ha mostrado su carácter. El primogénito de los príncipes de Gales sabe cuál es su posición en la familia real y por eso no ha dudado, durante una riña escolar, en advertir a sus compañeros que se anden con ojo porque su padre será rey. “Mi padre será rey, así que tened cuidado”, ha dicho el pequeño, según desveló la autora y experta en casa real, Katie Nicholl.

En su libro The New Royals, Nicholl afirma que George y sus hermanos, la princesa Charlotte, de siete años, y el príncipe Louis, de cuatro, fueron criados en sintonía con la monarquía y educados en el “sentido del deber”. También cuenta que si bien se le ha dicho a George que algún día será monarca, el príncipe y la princesa de Gales están tratando de no atosigarlo con con demasiadas responsabilidades aún.

“Están criando a sus hijos, particularmente al príncipe George, con una conciencia de quién es él y el papel que heredará, pero están dispuestos a no abrumarlos con este sentido del deber”, escribió Nicholl. “George entiende que algún día será rey y cuando era más pequeño, se peleó con varios amigos de la escuela, ‘amenazándoles’ con una frase incendiaria: “Mi papá será rey, así que es mejor que tengas cuidado”.

Cambio de colegio

Los hijos de los duques de Cambrige, los príncipes George, Charlotte y Louis comenzaron el curso escolar en septiembre y, además, estrenaron colegio. La familia al completo ha decidido mudarse a Windsor para estar más cerca de la reina Isabel II, antes de su fallecimiento, y para que los pequeños crezcan en plena naturaleza y lejos de Londres. Los tres hermanos arrancaron curso en Lambrook School, en Berkshire, muy cerca de Ascot y del condado de Bucklebury, donde viven Michael y Carole Middleton, padres de Kate Middleton.