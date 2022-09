Los príncipes George y Charlotte, en el último adiós a su bisabuela Isabel II

Los pequeños príncipes George (9) y Charlotte (7), hijo de los nuevos príncipes de Gales, William y Kate, no han faltado en la despedida a su bisabuela a la que cariñosamente llamaban Gan Gan. Un acto histórico, aunque amargo, que representa la incorporación de los pequeños a la vida institucional de la familia real británica.

George y Charlotte han llegado a Westminster en el mismo coche que sus padres, aunque el príncipe de Gales ha sido el primero en bajar para seguir a pie el cortejo fúnebre, junto a Carlos III, la princesa Ana, el príncipe eduardo y el duque de York, mientras que Kate Middleton y sus hijos, han continuado en coche hasta la abadía, donde se han unido a la reina consorte, para esperar la llegada del féretro de Isabel II.

La princesa de Gales, junto a sus hijos al llegar a Westminster FOTO: Andrew Milligan GTRES

George y Charlotte estuvieron también en la misa de Acción de Gracias que se celebró también en Westminster en memoria de Felipe de Edimburgo, en marzo, aunque no participaron en su funeral en Windsor. La presencia de los niños en el funeral de Isabel II ha sido muy bien recibida por los británicos que ven en el gesto una ademostración de que el orden sucesorio está garantizado en un momento de inestabilidad por el relevo generacional. George y Charlotte, que ahora ocupan el segundo y tercer lugar en la línea sucesoria, han demostrado que están a la altura de un momento así. No ocurre lo mismo con el menor de los hermanos, Louis, de cuatro años, a quien, según ha contado la propia princesa de Gales le está costando entender que no verá más a su bisabuela con la que demostró una gran sintonía durante las celebraciones del Jubileo de Isabel II.