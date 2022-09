Margarita de Dinamarca retira a sus nietos el título de príncipes

Las monarquías tienden a reducirse a los miembros seniors y activos de las Casas Reales. La última en añadirse a esta tendencia es la familia real danesa. La reina Margarita, de 82 años, ha “alejado” oficialmente a los hijos de su segundo hijo, el príncipe Joaquín, de la línea de sucesión, aunque sin privarles de todos sus títulos.

En 2008, la reina concedió los títulos de conde y condesa de Monpezat a sus dos hijos, Federico, heredero al trono, Joaquín, sus esposas y sus nietos. Un homenaje a su marido Henri de Laborde de Monpezat, fallecido en 2018, descendiente de una familia noble francesa.

Los primeros cambios se produjeron en 2016 cuando la corte anunció que el príncipe Christian, el primogénito de Federico y Mary Donaldson, como heredero al trono recibiría una pensión vitalicia del Estado cuando sea mayor de edad. Por este motivo, a partir de primeros del año próximo, los descendientes del príncipe Joaquín ya no podrán utilizar el título de príncipes sino que solo podrán usar el título de condes, tal y como anunciaron en un comunicado del Palacio Real. Además, ya no se dirigirán a ellos como “Su Alteza Real” sino como “Su Excelencia”.

“Con su decisión, Su Majestad la Reina quiere que sus cuatro nietos puedan forjar su propia vida sin verse limitados por los aspectos y obligaciones que conlleva una pertenencia formal a la Casa Real de Dinamarca. Los cuatro nietos conservan su lugar en la línea de sucesión”.

Uno de los objetivos es que los miembros de las Casas Reales busquen sus propios caminos profesionales. Asi, los hijos mayores de Joaquín, nacidos de su matrimonio con Alexandra Manley, han tomado caminos alejados de la monarquía: Nikolai, el mayor, es modelo y el segundo Felix, parece querer seguir los mismos pasos que su hermano.

Los hijos que Joaquín tuvo con su segunda esposa, Marie Chevallier, en cambio, son de momento pequeños, Henrik (2009), y Athena (2012), van aún al colegio y se desconoce qué quieren ser de mayores. Los hijos del segundo hijo de Margarita II no es probable que lleguen al trono ya que el heredero al trono, el príncipe Federico y su esposa, la princesa Mary, han asegurado su sucesión con sus hijos: Christian, de 16 años, Isabella, de 15, y los gemelos Josephine y Vincent, de 11.

“Estamos confundidos por la decisión”, dijo la ex esposa del Príncipe Joaquín a la revista BT. “Estamos tristes y conmocionados. Los chicos se sienten marginados. No pueden entender por qué se les quita su identidad”.

Joaquín se identifica con Harry de Inglaterra

Las nuevas “circunstancias” de Joaquín de Dinamarca y su familia hacen inevitable que recuerden a las de Harry y Meghan Markle. El hijo menor de Carlos III y su esposa decidieron dejar de ser miembros senior de la casa real y mudarse a California en busca de una mayor privadicad. Su decisión cayó como un jarro de agua fría en Buckingham que no dudó en quitarle sus títulos militares como consecuencia de su paso atrás. Ahora, además, con el fallecimiento de Isabel II y los cambios en la línea de sucesión al trono, se barajaba la posibilidad de que los hijos de Harry y Meghan, Archie y Lilibet, recibieran el título de príncipe y princesa, que nunca recibieron y que fue objeto de crítica por parte de la exactriz en su entrevista con Oprah Winfrey.

Lo que la Duquesa obviaba era que no se trataba de una marginación si no que está estipulado que solo los hijos y los nietos del monarca puedan llevar esa distinción antes de su nombre. Ahora, tras la llegada al trono del rey Carlos, los menores son técnicamente príncipes, pero está por ver aún si se les concede ese título honorífico.