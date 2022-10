Tensión en la Casa Real danesa tras el último movimiento de la reina Margarita

El pasado jueves conocíamos que la reina Margarita de Dinamarca apartaba de la línea de sucesión a sus nietos, los hijos de su segundo retoño, el príncipe Joaquín, aunque sin privarles de todos sus títulos con el objetivo de que los miembros de las Casas Reales busquen sus propios caminos profesionales.

Tal y como anunciaba la propia Corona danesa, a partir de primeros del año próximo, los descendientes del príncipe Joaquín ya no podrán utilizar el título de príncipes sino que solo podrán usar el título de condes, tal y como anunciaron en un comunicado del Palacio Real. Además, ya no se dirigirán a ellos como “Su Alteza Real” sino como “Su Excelencia”: “Con su decisión, Su Majestad la Reina quiere que sus cuatro nietos puedan forjar su propia vida sin verse limitados por los aspectos y obligaciones que conlleva una pertenencia formal a la Casa Real de Dinamarca. Los cuatro nietos conservan su lugar en la línea de sucesión”.

Algo que no sentó nada bien al príncipe Joaquín, que en una entrevista con el medio danés BT, no ha dudado en manifestar su malestar. El hijo menor de Margarita confiesa que no ha hablado con su madre ni con su hermano, el príncipe heredero Frederik, ni con su cuñada, la princesa heredera Mary, desde que el palacio anunció que sus cuatro hijos perderán sus títulos de príncipe y princesa el próximo año; confesando así que las relaciones son tensas en Palacio.

El príncipe añade a dicho medio que la reina Margarita, “desgraciadamente” no ha contactado con ellos desde que se dio a conocer la noticia, mientras que su esposa, la princesa Marie añade que “les hubiera gustado tener tiempo para hablar de ello” con su familia.

“La realeza debe seguir siéndolo: tanto si se moderniza como si no, debe hacerse de forma adecuada. Se trata de los niños. El orden y los niños. Es un asunto muy fuerte”, matiza Joaquín a BT, molesto con la situación.