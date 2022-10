La última polémica de Shakira durante una fiesta de Halloween

Según ha narrado hoy ‘Socialité', Shakira ha vuelto a estar en el punto de mira por su mal comportamiento durante una fiesta de Halloween en Barcelona. El programa de Mediaset ha sido el encargado de hacerse eco de la última polémica de la colombiana, algo que ha hecho enfadar mucho a los niños que han asistido a la fiesta de disfraces.

El espacio de Telecinco ha asegurado que Shakira, junto a sus hijos, se ha colado en la fiesta de Halloween, saltándose la cosa que hacían decenas de niños para entrar, algo que ha sentado muy mal tanto a los pequeños como a los familiares que los acompañaban y que han estado esperando más de media hora en la puerta. Según ‘Socialité', los padres han sido muy críticos con la actitud altiva de la artista, que ha considerado que podía colarse por ser quién es, saltándose toda la cola.

Shakira con sus hijos FOTO: Instagram

Tanto Shakira como Piqué no están atravesando ninguno de los dos su mejor momento. El futbolista está pasando por una de sus peores rachas desde su separación con la artista, debido a la situación que está viviendo su nueva pareja, Clara Chía. Y, es que, parece ser que la joven no está llevando nada bien estar en el ojo del huracán mediático y que la prensa esté pendiente absolutamente de cada uno de sus movimientos. La sobreexposición le ha llevado a retirarse del trabajo presencial durante una temporada y actualmente ha decidido teletrabajar para no salir de su casa y ser pillada por cualquier medio de comunicación.

A esta situación, habría que sumarle las discrepancias que está teniendo con Shakira por sus dos hijos pequeños. La expareja no está llegando a ningún entendimiento y parece ser que el proceso se va a alagar más de lo esperado. Shakira, a pesar de todo el éxito que está teniendo con sus últimas canciones, también está muy preocupada por el estado de salud de su padre, William Mebarak. Para la artista colombiana, su progenitor es una de las personas más importantes de su vida y uno de sus pilares fundamentales, su máximo apoyo, y, aunque ahora está mejor, ha pasado unos días ingresado en el hospital.