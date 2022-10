Shakira revoluciona las redes tras desvelar la supuesta causa de su separación con Piqué

Shakira se ha centrado de lleno en la música después de su mediática ruptura sentimental con Gerard Piqué después de 13 años de relación y dos hijos en común. La artista colombiana ha vuelto a lanzar otro adelanto de lo que promete ser un nuevo éxito musical y el mensaje no ha dejado a nadie indiferente. Y, es que, parece ser que la cantante podría haber desvelado el motivo de su separación con el futbolista en esta canción: “Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”. Esta frase acompañaba a un vídeo en el que ella salía pisoteando un corazón. Previamente, la artista había lanzado esta frase: “Fue culpa de la monotonía”.

No es la primera vez que la artista comparte sus vivencias a través de su música. Gracias a eso, hemos podido conocer cómo ha sido su relación sentimental e incluso cómo se conocieron. Por eso, tras lanzar estos mensajes, todos los seguidores de la artista se han quedado boquiabiertos porque podría ser la causa de su ruptura. “Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, reveló la cantante en su entrevista para la revista ‘Elle’. Todos los fans están expectantes con el nuevo álbum de la artista, siendo uno de los más esperados del momento. Es muy probable que estas frases pertenezca a su nueva canción con Ozuna, con quien grabó hace un par de semanas su nuevo videoclip.

Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. pic.twitter.com/DGAyry3mA4 — Shakira (@shakira) October 8, 2022

Lo cierto es que Shakira está pasando por uno de sus peores momentos personales. Mientras que ella está aún asimilando su separación, su ex, Gerard Piqué, ya ha rehecho su vida con Clara Chía. El futbolista y la joven han formalizado cada vez más su relación y ya no se esconden. El catalán está muy ilusionado con su nueva pareja y no paran de realizar planes y viajes, derrochando amor por donde pasan. Mientras tanto, Shakira se ha refugiado en la música para superar este gran varapalo sentimental. A esto, hay que sumarle sus problemas legales con la fiscalía, que ha sido acusada por fraude, y su conflicto con Piqué por la custodia de sus hijos.