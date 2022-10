Ingresa de urgencia el padre de Shakira

William Mebarak Chadid, vuelve a ingresar en la clínica Teknon de Barcelona por tercera vez. El padre de Shakira vuelve a atravesar un momento delicado de salud. “Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución " según publicaba ‘Mamarazzis’ en ‘El periódico’.

Shakira se ha volcado de lleno en su padre y su familia. Hace unos meses sufrió una aparatosa caída que fue el principio de varios baches de salud. La artista colombiana, desde entonces, ha estado centrada en sus seres queridos. Para la cantante, su progenitor es uno de los pilares de su vida y uno de sus motores existenciales. Así lo felicitaba por su 90 cumpleaños: “Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y, así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo, mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos. Te amo con todo mi ser. Tu niña.”

La hermana de Shakira, Luci, su madre, Nidia Ripoll Torrado, y su padre, William Mebarak Chadid, a su llegada esta mañana a la clínica Teknon

Shakira está atravesando uno de sus peores momentos personales. La separación de la cantante y Piqué ha sido, sin duda, una de las noticias del cuore más sorprendentes del año. El futbolista ha rehecho su vida con Clara Chía, mientras que la colombiana está aún recomponiéndose de la ruptura. La pareja, además, no ha llegado aún a un acuerdo por la custodia de los hijos y están en pleno conflicto legal.

La cantante, a pesar de todo, está centrada de lleno en su familia y en su padre. Shakira siempre ha publicado a través de sus redes sociales cómo ha ido evolucionando la salud de su progenitor desde que comenzó a estar delicado. La cantante siempre ha demostrado una devoción y admiración hacia William Mebarak Chadid y ha querido que sus hijos pasasen el mayor tiempo posible con su abuelo. “Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo vas a hacer. Te amamos”, dijo en una ocasión la cantante.