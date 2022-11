La fortuna de la familia real catarí, anfitriona del Mundial, supera los 450.000 millones de dólares

La familia real de Qatar es una de las grandes desconocidas en Occidente. Estos días son actualidad por ser la anfitriona del Mundial de Fútbol 2022, que se inauguró el 20 de noviembre. El pasado mes de mayo, el jeque Tamin I de Qatar, y su esposa, visitaron España en la que fue una visita histórica no solo por su visita institucional, sino también porque era la primera vez que le acompañaba en un viaje por el extranjero la jequesa del Golfo, además de ser el primer acto público al que acudía sin velo.

La Prensa árabe no dudó en hacerse eco de la “occidentalización” de la jequesa, algo que no hubiera sido posible si no hubieran sido reenviadas por la agencia de información catarí. La aparición de una primera dama del Golfo sin velo bien podía interpretarse como una ruptura de las normas o como un desafío a las limitaciones religiosas y sociales en las sociedades conservadoras de este país.

Los reyes Felipe y Letizia reciben al emir de Catar, el jeque Tamim Bin Hamad Al Thani (i), y a su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani (i), este martes en el Palacio Real con motivo de su visita de Estado a España. EFE/Chema Moya FOTO: Chema Moya EFE

Pie de foto: (I-D) La jaquesa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Thani, el emir de Catar, Tamim Bin Hamad Al Thani, y los Reyes Felipe y Letizia durante la recepción organizada en el Palacio Real, a 17 de mayo de 2022, en Madrid (España). EMIR;REYES;CASA REAL;REALEZA;PALACIO REAL;RECEPCIÓN;AUTORIDADES Antonio Gutiérrez / Europa Press 17/05/2022

El jeque Tamin bin Hamad Al Thani es el jefe de la Casa Real de Qatar. El jeque Tamim (1980) y su esposa y prima segunda, la jequesa Jawaher (1984), son la generación más joven de la familia Al Than. aunque el padre de Tamin, el jeque Hamad abdicó en 2013, muchos consideran que sigue ejerciendo su poder en la sombra. Al abdicar en su hijo rompió la tradición por las que todos sus antecesores llegaron al poder mediante un golpe de estado.

Pero no tuvieron en cuenta un detalle. La madre del actual emir, Mozah bint Nasser quería seguir figurando como primera dama. Amante de la moda, el lujo y el arte se convirtió casi en una estrella mediática tras su gira por Estados Unidos donde facinó por su glamur y fue considerada a partir de entonces como una de las mujeres más elegantes del mundo. Pero, dejaba en segundo plano a la esposa del actual emir, la jequesa Jawaher

La jequesa Mozah preside varias organizaciones benéficas y es presidenta de Fashion Trust Arabia, dedicada a promocionar la moda en el mundo árabe.

La jequesa de Catar, Mozah Bint Nasser (i) y la princesa Lalla Salma de Marruecos (d)

El jeque Tamim tiene tres mujeres. Con su prima segunda Jawaher, primera esposa, contrajo matrimonio en 2005 y tienen cuatro hijos: dos hijos y dos hijas. En 2009 se casó con la jequesa Al Anoud, con la que tuvo cinco , tres hijas y dos hijos. Y en 2014, con una tercera, la jequesa Noora, con la que tuvo tres hijos y una hija. Poco se sabe de la jequesa Al Anoud y de la jquesa Noora. Suelen viajar todos juntos en verano, normalmente a Mallorca y según las normas musulmanas, en este tipo de matrimonios todas las mujeres deben recibir la misma atención por parte de su marido.

El jefe de la Casa Real de Qatar es actualmente el jeque Tamim bin Hamad Al Thani y sobre él recae casi todo el poder ejecutivo y legislativo en virtud de la Constitución de Qatar, además de controlar el poder judicial. Su cargo le concede nombrar al primer ministro y al gabinete del gobierno. Uno de sus principales objetivos es elevar el perfil internacional de Qatar mediante la organización de eventos deportivos como ahora el Mundial de Fútbol o la compra del Paris Saint-Germain.

Según la prensa británica, la fortuna de la familia real catarí supera los 450.000 millones de dólares, con inversiones por todo el mundo en gigantes empresariales como Barclays Bank, British Airways, Volkswagen, Harrods e incluso El Corte Inglés. Solo en Inglaterra, cuenta con más de 4.000 títulos de propiedad. Según ‘The Guardian’, poseen en Londres más propiedades que la familia real británica.