El show debe continuar: los Sussex anuncian nueva serie

Live to Lead

Los duques de Sussex han decidido que el “show” debe continuar. Apenas una semana después de la emisión de los tres últimos episodios de la docuserie “Harry & Meghan”, de Netflix, por la que se han embolsado 100 millones de euros, el matrimonio ha anunciado que trabajan, con la misma plataforma, en un innovador proyecto: “Live to Lead”, una serie documental inspirada en Nelson Mandela que se estrenará el próximo el 31 de diciembre. “Este proyecto fue inspirado por Nelson Mandela, quien una vez dijo: ‘Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido’”, dice el príncipe Harry, en el tráiler. “Es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás lo que determinará el significado de la vida que llevamos”, agrega Meghan Markle.

“Nuestras vidas, tanto independientes el uno del otro como en pareja, nos han permitido comprender el poder del espíritu humano: el coraje, la resiliencia y la necesidad de conexión”, dijeron Harry y Meghan en un comunicado cuando anunciaron su colaboración con Netflix.

“A través de nuestro trabajo con diversas comunidades y sus entornos, para arrojar luz sobre personas y causas en todo el mundo, nuestro enfoque será crear contenido que informe, pero también dé esperanza”.

Si bien el nuevo proyecto no tiene nada que ver con la vida de los Sussex, ni de su salida de la familia real británica, tiene todos los ingredientes de ser un grán éxito. Por lo que se sabe, de momento, cada capítulo de la serie (en total, siete) tendrán una duración de 25 minutos y estarán todos producidos por los Sussex.

Cada uno de ellos contarán con exclusivas entrevistas a líderes mundiales de la actualidad como a la ex jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg; la activista por el cambio climático Greta Thunberg; el abogado defensor de la justicia social Bryan Stevenson; la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; la capitana del equipo de rugby de Sudáfrica y activista por la desigualdad social, Siya Kolisi; el icono feminista y activista por la justicia social Gloria Steinem; o el ex juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica, Albie Sachs, entre otros muchos invitados.