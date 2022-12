¿Por qué Meghan Markle llevaba tonos neutros? Lo hemos descubierto en su documental de Netflix

Desde que se estrenase, la pasada semana, el documental de ‘Harry & Meghan’ en Netflix, hemos descubierto muchos detalles de la relación personal que tienen entre ellos y de por qué Meghan Markle es una de las royals más polémicas del momento. El príncipe Harry y Meghan Markle se comprometieron cuando aún pertenecían a la Corona Británica y han comentado que su relación hubo momentos que fue muy complicada y más durante su estancia en palacio. Pero, hasta el punto de que Meghan Markle nos ha descubierto uno de los detalles (de sus looks) más destacables y por el cuál se sentía cohibida en los actos públicos.

En el tercer episodio del documental, la que fuese Duquesa de Sussex, ha comentado uno de los problemas principales (y que tenían que ver con la moda) dentro de la Casa Real Británica. Meghan Markle ha contado el por qué usaba colores neutros en sus apariciones públicas y es por una norma (no escrita) que existía mientras vivía la Reina Isabel II y que causaba bastantes problemas entre los aristócratas.

El principe Harry y Meghan Markle

Según confesaba Meghan Markle en el documental de Netflix: ‘’No puedes llevar el mismo color que la Reina si acudes a un evento en grupo. Y tampoco deberías coincidir con el color de los miembros mayores de la familia. Así que pensé: ‘¿Cuál es el color que probablemente nunca llevarían?’ Camel, beige o blanco. Así que llevaba tonos apagados también para poder pasar desapercibida, que no pareciera que pretendía destacar”, explicaba Markle. De hecho, muestra de ello, es que la Duquesa de Sussex, en sus estilismos, siempre incluía esas tonalidades y, aún así, triunfaba con su estilo y saber estar.

Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex

Son muchos los detalles de la intimidad de las Casas Reales que no conocemos y que, en este documental, están dándole voz que nos sirve para aprende cómo son los royals en su intimidad. Pero, ¿a quién no le gusta vestir de color? Aún así, Meghan Markle siempre nos ha sorprendido con grandes looks, hasta el día del fallecimiento de la Reina Isabel II que aunque fuese de negro impoluto, su elegancia y sencillez, garantizaron el éxito de su look.

Los looks en el funeral de Isabel II.

Lo único que tenemos claro es que deseamos ver a Meghan Markle vestida con todos los colores que existen, siempre y cuando, no abandone su elegancia, sencillez y estilo. El documental de ‘Harry & Meghan’nos ha regalado grandes momentos en los que (con colores neutros) nos han transmitido libertad y transparencia ante la Casa Real Británica