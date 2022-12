María Zurita, ajena a la última polémica de Froilán, disfruta de unas Navidades en familia

Este año hemos podido conocer la faceta más divertida de María Zurita gracias a su participación en ‘MasterChef Celebrity’. Una edición de lo más entretenida que no ha estado exenta de polémica, tras las acusaciones de manipulación por parte de Patricia Conde, por las cuales la sobrina de Don Juan Carlos se posicionó de parte del programa: “Yo apoyando a la productora. Yo no he visto nada de lo que ha dicho y no estoy de acuerdo con cómo ha hecho las cosas, pero allá cada uno con su vida. Habla de cosas que no son ciertas, pero cada uno es dueño de sus palabras y de lo que escribe”.

Después de su paso por el reality, ahora Zurita se encuentra alejada de la pantalla y disfrutando de unas navidades en familia, sobre todo junto a su hijo Carlitos, con el que exprime su tiempo libre al máximo.

María Zurita se muestra ajena a la polémica que ha protagonizado Froilán tras ser testigo de una reyerta en el centro de Madrid cuando salía con sus amigos de una discoteca, y desvela a ‘Europa Press’ que pasará la Nochevieja “tranquilamente en mi casa, con mis padres”. Sobre el estado de salud de su madre, Doña Margarita, cuenta que se encuentra “muy bien, gracias a Dios”.

En declaraciones al mismo medio, Zurita desconoce si cabe la posibilidad de que el Rey Don Juan Carlos regrese a España para pasar el día de Reyes y tampoco tiene pensado viajar a Abu Dabi para coincidir de nuevo con su tío: “de momento no”.