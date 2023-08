Alberto de Mónaco, con su ex Nicole Coste, justo en plena crisis con Charlène

Tal y como parecen estar las cosas de tensas entre el príncipe Alberto de Mónaco y su mujer, la princesa Charlène, no parece lo más ideal la publicación de unas imágenes en las que el soberano aparece tranquilamente compartiendo mesa y mantel con su ex, Nicole Coste. Con motivo del 20 cumpleaños del hijo que tienen en común, el ya convertido en hombre Alexandre, la pareja no ha tenido reparo alguno en citarse para organizarle una fiesta y disfrute de un día en familia en el que, por supuesto, no estaba la nadadora sudafricana. Mucho se está comentando sobre su crisis matrimonial y del desconcertante hecho de que ambos ya no vivan bajo el mismo techo, ni tan siquiera en el mismo país, pero estas nuevas imágenes seguramente no ayuden a calmar las aguas ya revueltas de por sí.

El príncipe Alberto de Mónaco y Nicole Coste Instagram

El príncipe Alberto tardó mucho en corresponder a su hijo Alexandre, pero parece que ha sabido recuperar el tiempo perdido y ser un ejemplo a seguir para el joven. Su relación poco a poco se va volviendo más estrecha, a pesar de no compartir rutina ni día a día como una familia normal. Pero siempre hay momentos y días señalados en el calendario que les obliga a estar juntos y generar nuevos recuerdos en familia, aunque en estos planes esté vetada la princesa Charlène, quien nunca ha dado su brazo a torcer para incluir a los otros hijos de su marido en el seno familiar. De ahí que, en lo referente a esto, Alberto está solo.

Pero tampoco está tan mal acompañado, teniendo en cuenta las fotografías que ha compartido la azafata togolesa que conquistó al príncipe y logró tener descendencia con él. Se trata de un pequeño evento familiar, sin demasiada gente, pero sí aquellos pilares fundamentales en la vida del cumpleañero, que parece radiante y feliz de tener a sus seres queridos sentados en la misma mesa. Entre ellos, también destaca la presencia de su hermana Jazmín Grace Grimaldi, fruto de una relación furtiva con la cantante estadounidense Tamara Rotolo.

Tarta de cumpleaños de Alexandre Instagram

Todos compartieron una tarde feliz, con una merienda al aire libre y compartiendo confidencias, risas y buenos momentos. Después de la tradicional entrega de regalos al cumpleañero, este sopló las velas de su tarta personalizada con los colores de la bandera de Mónaco, los colores de su padre. Un detalle muy significativo y que muestra la admiración del hijo hacia el príncipe Alberto, que desea seguir sus pasos en las actividades benéficas, aunque también aspira a trabajar en el mundo de la moda, aunque no como modelo, pues no considera apropiado que el hijo de un príncipe se suba a las pasarelas.