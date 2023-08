Alberto y Charlène viven separados: los cimientos de su matrimonio se tambalean

La historia de amor del príncipe Alberto de Mónaco y la princesa Charlène siempre ha estado marcada por los rumores de crisis. De hecho, incluso durante su noviazgo, antes de jurarse amor eterno con el correspondiente intercambio de alianzas, tuvieron que hacer frente a constantes noticias que apuntaban al zozobre de su relación. Algo que se ha ido intensificando con el paso de los años, siendo actualmente un tema recurrente en los medios de comunicación. Pero es que el matrimonio principesco no logra convencer a todos cuando tratan de dar muestras de la estabilidad de su unión, pues sus movimientos cotidianos hacen pensar que es todo lo contrario. Y así ha vuelto a suceder una vez más.

La princesa Charlene y Alberto de Mónaco Gtres

Las informaciones que apuntan a una crisis matrimonial entre ambos han ido cobrando fuerza desde que la princesa Charlène se debatió entre la vida y la muerte en Sudáfrica. Viajó para estar unos días, pero permaneció durante seis meses alejada de su marido y sus hijos, teniendo que ser operada hasta en tres ocasiones por una grave infección otorrinolaringológica. Se recuperó, regresó a Mónaco, pero no al lado de su esposo, pues emplazó su recuperación en un enclave misterioso. Después se supo que estaba ingresada en una prestigiosa clínica de Suiza. Todo esto hizo acrecentar más las especulaciones sobre la posibilidad de que su vínculo conyugal hiciese aguas.

Algo que mantienen desde la prensa gala, que ponen el foco de atención en la extraña actitud de los príncipes de Mónaco. De cara a la galería muestran cordialidad y cierta normalidad, aunque hay atisbos de tensión entre ambos según este medio francés, que reconoce que su relación nunca ha llegado a ser “normal”. De hecho, destacan, citando a una fuente cercana al matrimonio, que ni tan siquiera viven bajo el mismo techo, pues ella habría decidido comenzar una nueva vida alejada del Principado, aunque siempre atendiendo a sus responsabilidades como miembro activo de la corona monegasca.

princesa Charlene de Mónaco Instagram

Desde palacio siempre se han mantenido cautos a la hora de afrontar estas especulaciones, aunque ya se han visto obligados a frenar los rumores en diversas ocasiones. Quieren dejar claro que el matrimonio del príncipe Alberto y la princesa Charlène es estable, aunque los protagonistas, según estas informaciones no oficiales, no tengan demasiado contacto más allá de sus apariciones oficiales o lo referente al cuidado de sus hijos. Es decir, según la prensa francesa, la pareja estaría viviendo como separados, aunque no desean oficializar el final de su relación por miedo a la repercusión mediática.

Algo que confronta con las escenas familiares que han llegado desde Córcega, donde han disfrutado de unas vacaciones bañadas por el Mediterráneo. Unas fotografías que mostrarían no solo que la familia permanece unida, sino también hay evidencias de que entre el matrimonio sigue vivo el amor, porque había muestras de cariño y complicidad. Pero estas fuentes consultadas por la prensa gala mantienen que, tras el viaje, él regresó a Mónaco y ella se retiró a su refugio en Suiza, donde tan solo saldría cuando la agenda oficial del Principado así se lo requiere. Sea como fuere, no sería la primera vez que entre ellos los rumores de separación hacen tanto ruido, pero prefieren hacer oídos sordos y continuar con su vida sin atender los dimes y diretes.