Los audios de Marius que ponen en jaque a su madre, Mette-Marit

El polémico arresto de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit, acusado de agredir física y verbalmente a su novia, Nora Haukland, sigue dando que hablar. El joven confesaba la agresión que provocó una conmoción cerebral a la joven, justificada por su adicción al alcohol y la cocaína. Ahora, parece que unos audios del propio Marius enviados a su madre, colocan a la princesa Mette-Marit en el punto de mira. Se trata de una conversación que mantuvo el joven con dos detectives para una entrevista preventiva causada por la "preocupación" que tenían por su habitual consumo de drogas, tal y como publica el diario "Se og Hør".

En esa conversación, los policías aconsejan a Marius dejar de vender droga, no solo por las consecuencias legales que ello conlleva, sino también por las mediáticas. "No se les permite escribir sobre eso. Es un acuerdo. Entonces no hay nada en qué pensar, no estoy preocupado por eso", reconocía Marius, dejando claro que la prensa del país haría caso omiso a su relación con las drogas, supuestamente por la existencia de un "pacto" con la prensa.

Además, en la charla, Marius no solo habla tranquilo de su pasado delictivo, sino que afirma que su círculo cercano es conocedor de su situación: "Mi círculo de amigos es el mismo desde hace diez años, y así son las cosas. Mis padres lo saben, mis amigos también, no puedo hacer nada al respecto", confesaba poniendo en el punto de mira a Mette-Marit.

A toda esta polémica hay que añadir la detención de un presunto sicario que quería acabar con la vida de Nora Haukland que también habría sido amenazada de muerte en numerosas ocasiones.