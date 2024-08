El interrogatorio a Marius Borg en comisaría, cancelado: ¿un trato de favor?

Todas las miradas se han fijado estas semanas en Noruega, con Marius Borg como epicentro de la polémica. El hijo de la princesa Mette-Marit, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe Haakon de Noruega, fue detenido por un feo delito. Se le acusa de agredir física y verbalmente a su novia, quien tuvo que ser atendida en el hospital a consecuencia de una “fuerte conmoción cerebral”. La pelea fue mayúscula, los vecinos lo escucharon y la policía pudo comprobar el destruido estado en el que quedó el apartamento tras su disputa, con cuchillos clavados en la pared incluidos. Ahora, el joven se enfrenta a las consecuencias judiciales de sus acciones, pero ha sucedido algo que ha puesto en pausa su declaración ante las autoridades que investigan lo sucedido. Algo que ya ha despertado suspicacias, llegándose a levantar voces denunciando un posible trato de favor o cierto privilegio por su condición real, aunque sin título ni responsabilidades institucionales.

Marius Borg Hoiby (L) and Norwegian Crown Princess Mette-Marit attend a government's party event in Oslo, Norway LISE ASERUD Agencia EFE

Aunque la opinión pública en Noruega y también en gran parte de Europa está presionando para que se esclarezca lo sucedido y se haga justicia, parece que en su caso va más lento de lo habitual. Es más, tenía una cita fijada en la Comisaría de Oslo con los encargados de la investigación del caso, pero gracias a su abogado se ha librado de tener que prestar declaración. Y es que el letrado no se ha presentado y se ha tenido que mover la fecha para la próxima semana, sin precisarse un día en concreto, pudiendo ser entre el 26 y el 30 de agosto. El abogado ya quiso rebajar la gravedad de las acciones de su cliente, a través de un comunicado nada más saltar el escándalo, subrayando que se trataba de un “delito leve”. No obstante, no es lo mismo que piensan los noruegos, al saber que la víctima tuvo que acudir de urgencias a un hospital y los escabrosos detalles que han trascendido día a día sobre esa noche.

Esto ha provocado que sean muchos los que planteen la posibilidad de que el hijastro del príncipe Haakon de Noruega pudiese estar recibiendo un trato de favor. Algunos creen que no estaría siendo tratado como un ciudadano más, pese a que no es parte activa de la familia real, al haber nacido fuera del matrimonio del heredero al trono, además de una relación anterior. Un escándalo que, sin embargo, está afectando a la imagen pública de la corona. Es más, se han realizado encuestas entre los ciudadanos y tres de cada cuatro no desean que el rey Harald de Noruega se baje del trono para cedérselo a su hijo, a pesar de sus constantes problemas de salud. Prefieren mal conocido que bueno por conocer y la popularidad del heredero desciende a golpe de polémica, ahora por culpa de Marius Borg, de 27 años, con un pasado marcado por la violencia y las drogas. También un presente muy parecido, pero un futuro que le podría ser condenado hasta a un año de prisión, según las estimaciones de los consultados. No parece que lo vaya a tener fácil, aunque ahora se esté planteando la idea de que está gozando de privilegios impropios a su condición plebeya, pese a sus vínculos reales.

Marius Borg y Haakon de Noruega en una imagen de archivo Gtres