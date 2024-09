Detenido un asesino a sueldo contratado para matar a la víctima de Marius Borg

No están siendo meses sencillos para la Familia Real de Noruega. La boda de la princesa Marta Luisa con el chamán Durek Verret amenazaba con convertirse en un espectáculo y desgastar la imagen pública de la corona. Así sería, pues los desmanes de los novios para proteger la exclusiva no sentaron nada bien. Pero incluso esto quedó en un discreto segundo plano cuando todo el país seguía de cerca los titulares sobre la detención deMarius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit, por un delito de violencia de género física y psicológica, además de amenazas contra su novia. Él mismo reconoció las acusaciones de agresión y se escudó en sus problemas de adicciones al alcohol y las drogas para contextualizar su actitud. También hablaba de problemas de salud mental que llevaría arrastrando desde hacía años.

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit Gtres

El escándalo no cesaba y esta semana ha vuelto a ser detenido, tras saltarse la orden de alejamiento que le ha impuesto un juez para que no moleste a su ex. Su casa ha sido registrada y se han encontrado drogas y armas. Pero el caso suma un escándalo mayor, al ser detenido ahora un hombre que intentaba matar a la exnovia del hijastro del príncipe Haakon de Noruega. El revuelo es mayúsculo.

A la vez que la víctima de Marius Borg ha denunciado estar recibiendo amenazas de muerte, se ha detenido a un asesino a sueldo que había recibido el encargo de eliminarla. Nora Haukland recibió una llamada con número oculto para ser amenazada. La policía sospecha que fue el hijo de la princesa, aunque él lo niega. Ha sido detenido mientras se investiga esta supuesta falta a la orden de alejamiento.

Marius Borg y Haakon de Noruega en una imagen de archivo Gtres

Pero horas más tarde se ha detenido a quien podría llevar a cabo esa supuesta amenaza y que tenía como próximo objetivo a la propia Nora, tal y como detallan desde el diario ‘Dagbladet’. El sujeto, un asesino profesional de 26 años que cumple encargos de personas con gran poder económico, ha sido arrestado por la policía de Drammen. Él mismo ha confesado sus planes de llevar a cabo el trabajo por el que ha sido contratado. La policía ya iba tras sus pasos, después de que le enviase un correo electrónico sospechoso a la víctima de violencia de género de Marius Borg. La policía incluso tendría pruebas del acuerdo, por lo que no sería de extrañar que tuviesen un claro culpable en su mente, aunque ahora deben recopilar las pruebas que lo demuestren.