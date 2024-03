Blake Lively pide disculpas a Kate Middleton por reírse de ella

El anuncio, ayer por la tarde, de Kate Middleton revelando que padece cáncer ha dejado en shock al mundo entero: "Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que ha cuidado de mí, por lo cual estoy muy agradecida", comenzaba diciendo la Princesa de Gales. "En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, los exámenes posteriores a la operación encontraron presencia de cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un curso de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento», continuó, antes de reconocer que «por supuesto, esto fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto de manera privada por el bien de nuestra joven familia", añadía.

Una confesión que ha hecho que muchos personajes conocidos, y también anónimos, le mostraran su total apoyo a la princesa en este momento tan complicado de su vida. Además, muchos detractores han aprovechado para disculparse por las bromas que durante este tiempo han hecho sobre su desaparición.

Una de ellas ha sido la actriz Blake Lively, quien hizo un comentario ofensivo sobre la esposa del príncipe William de Inglaterra cuando esta reconoció haber retocado una imagen suya junto a los principes George, Charlotte y Louis con la que quería festejar el Día de la Madre en Reino Unido. "¡Estoy muy emocionada de compartir esta nueva foto que acabo de tomar hoy para anunciar nuestros 4 nuevos productos @bettybuzz y @bettybooze! Ahora sabes por qué he estado desaparecida", escribía hace unas semanas la estadounidense en referencia a esa foto.

"Estoy segura de que a nadie le importa hoy, pero siento que tengo que reconocerlo", ha escrito la mujer del actor Ryan Reynolds esta mañana en su perfil de Instagram. "Hice una publicación tonta sobre el frenesí de los 'fallos de Photoshop' y esa publicación me tiene mortificada hoy", ha añadido. "Deberías avergonzarte de ti misma", ha sido la respuesta por parte de algunos de sus fans. Una oleada de críticas por la que la intérprete ha decidido eliminar su publicación original por otra que dice: "Lo lamento. Enviando amor y buenos deseos a todos, siempre".