La blusa que Lady Di llevó en su retrato de compromiso sale a subasta

Esta prenda, que perteneció a la princesa de Gales, ha sido uno de los artículos que más ha llamado la atención en la subasta de Julien 's Auctions, conocida como “La Casa de Subastas de las Estrellas". Se trata de una distinguida prenda que llevó en su día Diana de Gales cuando se hizo público su compromiso con el entonces príncipe Carlos.

En febrero de 1981, coincidiendo con el anuncio oficial de su compromiso, se publicó en la revista ‘Vogue’ un retrato de Carlos y Diana capturado por el fotógrafo real Lord Snowdon. Para la ocasión la princesa de Gales optó por una blusa crepé color rosa pálido con cuello estilo gorguera y pliegues sueltos en la parte delantera, una obra de los diseñadores David y Elizabeth Emanuel. Esta prenda ya dio que hablar en su día y estuvo expuesta durante una temporada en el Palacio de Kensington en Londres como parte de la exposición Diana: Her Fashion Story en 2019.

La blusa que usó Lady Di en su retrato de compromiso. Palacios Reales Históricos PA

Y es que ahora, Julien 's Auctions, una de las empresas con más renombre en este sector, ha sacado este icónico top a subasta junto a otros muchos artículos que en su día pertenecieron a diversas estrellas. Esta empresa está especializada en sacar al mercado recuerdos de películas, de música, deporte, moda y arte callejero. En esta ocasión ha sido el top que lució la princesa Diana para su retrato de compromiso en 1981 y que cuyo valor se encuentra en un precio base de 80.000 dólares, lo que al cambio vendría a ser 73.000 euros.

La jornada, que se ha llamado ‘Hollywood Legends’, tendrá lugar en Beverly Hills desde el próximo jueves 14 hasta el domingo 17 de diciembre. En estos días también saldrá la posibilidad de pujar por uno de los vestidos de noche de Diana de Gales. En esta ocasión es uno de los looks que llevó en 1985 en Florencia que fue confeccionado para la royal por el diseñador de moda de origen marroquí Jacques Azagury. La estimación del valor de esta prenda está entre los 100.000 y los 200.000 dólares.

Sin embargo, no son las únicas prendas que han destacado para esta subasta. Y los looks de grandes estrellas de Hollywood como un vestido de Givenchy usado por Audrey Hepburn en ‘Charada’ 1963, un look sin mangas usado por Gloria Swanson en la película de 1950 ‘El crepúsculo de los dioses’ o el vestido de marinero de Barbra Streisand que lució en ‘My Name Is Barbara’, están generando una gran expectación y se calcula que el valor de estos artículos se encuentre entre los 1.000 y los 450.000 dólares.