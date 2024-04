Carla Vigo se planta ante las comparaciones con Victoria Federica: "Es lo que hay, señora"

La popularidad de Carla Vigo se disparó después de que la joven, sobrina de la Reina Letizia, apostara fuerte por su carrera artística y se animara a dar un paso al frente. Ahora suele dejarse ver en eventos, photocalls y convocatorias que le otorgan mayor exposición pública, con todo lo bueno y malo que conlleva.

Solo en su perfil de Instagram cuenta con más de 30.000 seguidores, con quienes comparte imágenes de su día a día, sus amigos o el proyecto solidario en el que participa desde hace meses. Vigo es voluntaria en la ONG Adopta un Abuelo, una sociedad sin ánimo de lucro que pretende acabar con la soledad no deseada que sufren millones de personas mayores en nuestro país. Junto a otros compañeros, Carla visita algunas residencias y pasa tiempo con los internos, a quienes hace compañía, escucha y divierte.

"Carmen, eres un ángel caído del cielo", ha expresado Vigo junto a una imagen con una de las personas mayores a las que alegra los días. Una fotografía aparentemente amable y simpática, pero a la que algunos usuarios llenos de odio se empeñan en ver el lado negativo. "Todo postureo: niños, ancianos y animales. Deja de utilizar y trabaja como el resto de la gente", comienza diciendo la internauta, que además compara a Carla Vigo con la otra sobrina más mediática de la Reina Letizia: "Aprende de Victoria Federica de Marichalar y Borbón".

Unas palabras ante las que Vigo no se ha quedado callada y ha contestado en sus redes sociales. "Si fuese postureo, créame que la mujer no estaría contenta conmigo. Es lo que hay, señora", sentencia la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Lo cierto es que la usuaria en cuestión ha ido a comparar a Carla Vigo con Victoria Federica justo en un momento de enfrentamiento entre ellas. Fue la propia actriz y bailarina quien confesó a finales de 2023 que la hija de la infanta Elena está "enfadada" con ella a consecuencia de unas palabras que dirigió públicamente contra su exnovio, el torero Gonzalo Caballero.

Yo hablaba con ese chico, no por nada, pues porque me caía bien el chaval, y le dije que me parecía demasiado listo para ser torero. Victoria Federica, con lo que le gustan los toros, pues se cabreó un montón y me dejó de hablar", explicó Vigo en el canal de YouTube de Ricky García.