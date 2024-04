Carla Vigo se sincera sobre su actual relación con sus primas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía

Carla Vigo reapareció ayer públicamente durante la premiere del documental "Mis ganas ganan", un proyecto audiovisual dedicado a la joven Elena Huelva. Junto a otros rostros conocidos, como Manuel Carrasco, Almudena Navalón o Violeta Mangriñán, entre otros tantos, la sobrina de Doña Letizia arropó a Emi Huelva en una de las noches más emotivas de su vida.

Después de una época algo complicada, Carla Vigo confesó que "ahora estoy muy bien". "Me apoyo sobre todo en mi familia y mis amigos y en que la vida es muy bonita", desveló sobre el asunto, asegurando que esa época quedó atrás. A pesar de haber tenido algún que otra decepción, en estos momentos su corazón está "contento, pero no tiene a nadie todavía".

Carla Vigo reaparece y desvela cómo se encuentra: "Ahora estoy muy bien" Europa Press

Centrada en el voluntariado con personas mayores que está haciendo, desveló que le encantaría trabajar con Los Javis, personas a las que admira mucho dentro del mundo audiovisual. "Cualquiera de sus producciones, es que me gustan mucho", declaró la actriz. ´

Sobre la actual relación que mantiene con su familia, Carla Vigo reveló que se lleva muy bien con sus primas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, y que las quiere "mucho". Algo más discreta, no quiso revelar ningún plan que hayan hecho en privado: "Es que eso no se puede contar". Aún así, no perdió la oportunidad de volver a expresar lo mucho que admira a la heredera al trono por su profesionalidad. "A mí no me gustaría estar en su piel, la verdad, la animo mucho desde aquí", confesó sobre la Princesa de Asturias antes de terminar su intervención.