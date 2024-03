Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia: "El primer ataque de ansiedad lo tuve con 4 años"

Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, ha concedido su entrevista más sincera a la revista "Lecturas" en la que ha hablado de sus problemas de salud mental, que arrastra desde que era una niña. "Estos últimos meses han sido duros porque no he estado muy bien, pero ahora ya estoy mucho mejor", explica. "Hay que trabajar en uno mismo. Te lo enseñan en terapia", apunta la sobrina de la Reina.

"Lo del rap me pareció muy chulo, la verdad, me gustó bastante y me pareció muy bonito [se refiere al discurso que dio Letizia para el Día Mundial de la Salud Mental y que inició recitando un rap]. Me siento representada por ella. Es la mejor. Apoyo en todo a mi tía", afirma sin dudas ni tapujos. Carla se siente muy identificada con ella y valora mucho el papel que está llevando a cabo. La hija de la desaparecida Erika Ortiz lleva el dolor de la pérdida de su madre muy dentro. “Mi primer ataque de ansiedad me dio con cuatro años. Cuando murió mi madre, con 6 años, empecé a ir a terapia", confiesa.

"Hasta que tuve 22 años no me pude despedir. Me aferraba a ella. Son muchos años sin poder hacer el luto". Carla Vigo se confiesa sobre la pérdida de su madre, sobre cómo se enteró de lo que había pasado y los trastornos con los que ha tenido que luchar desde entonces. "Como no me sentía bien conmigo misma me dio por la rebeldía. No era feliz, sentía que me faltaba mi madre". "A los 14 años empecé a hacer cosas dañinas para mí, como dejar de comer y vomitar. Empecé a los 8 años, al mirarme al espejo me odiaba", explica.

También destapa que Victoria Federica está enfadada con ella. "Le dije a un novio suyo que me parecía muy listo para ser torero. Lo hice para halagarle y, desde entonces, ella está enfadada conmigo".