Victoria Federica, agobiada y sin escapatoria en la Feria de San Isidro

Victoria Federica se ha convertido en uno de los personas más seguidos y reclamados del país. La hija de la infanta Elena es, a día de hoy, uno de los personajes públicos que más miradas acapara y todos sus pasos suscitan el interés de la prensa. Por eso, no es de extrañar que la llegada la influencer a Las Ventas para disfrutar de la primera corrida de la Feria de San Isidro haya sido todo un baño de masas. Todos los medios la esperaban para tener unas declaraciones de ella y, la joven, al verse agobiada entre tanta multitud, ha sufrido un pequeño ataque de nervios.

A pesar de que Victoria Federica sigue el mismo patrón de silencio en todas sus apariciones públicas, la prensa intenta tener unas palabras de la joven. Acostumbrada a los focos y a los medios, lo cierto es que en esta última ocasión, no ha podido sentirse no acorralada y, entre risas y muy nerviosa, no sabía qué hacer ni a donde dirigirse a su llegada a Las Ventas. "¿Qué hago, qué hago?", decía la hija de la infanta Elena, deseando entrar a la plaza de toros y sin escapatoria de salida. Tras un momento algo desconcertada, finalmente ha podido encontrar la entrada y ha podido escapar de la prensa y de los curiosos que se le acercaban para interactuar con ella.

Victoria Federica, en los toros en Las Ventas David Jar

La 'it girl' del momento ha sido una de las protagonistas de la jornada de arranque de la Feria de San Isidro. Victoria Federica no quiso perderse este pistoletazo de salida de la mano de su íntimo amigo Roca Rey, con el que mantiene una estrechísima amistad. La hija de la infanta Elena es una de las mayores fans del peruano y siempre le demuestra públicamente su respeto y admiración.

Otros rostros conocidos que no quisieron perderse esta primera jornada fueron el escritor peruano Vargas Llosa, paisano de Roca Rey que no quiso perderse su faena, el exfutbolista Luis Figo o el linfluencer Tomás Páramo, uno de los mejores amigos del círculo de la hija de la infanta Elena.