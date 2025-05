Carolina de Borbón-Dos Sicilias, prima de Leonor y Sofía, sobrevive a un grave accidente de moto: "Fue un milagro"

Carolina de Borbón-Dos Sicilias no es una cara conocida para muchos en España, pero su apellido habla por sí solo en el mapa de la realeza europea. Hija del príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias y de Camilla Crociani, y prima lejana del Rey Felipe VI, la joven aristócrata de 21 años ha hecho saltar todas las alarmas tras confesar en redes sociales que estuvo al borde de la muerte tras un accidente de moto.

"Tengo muchísima suerte de estar viva", ha escrito Carolina, visiblemente afectada, al narrar que se estrelló de cabeza contra un muro mientras conducía su motocicleta, un accidente que la dejó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Princesse Grace de Mónaco. La royal, que se ha convertido en influencer con más de 170.000 seguidores en Instagram, quiso compartir su historia no solo como desahogo, sino como advertencia. "Las motocicletas son emocionantes, pero también implacables. El casco me salvó la vida. No subestimen su importancia".

Impactantes imágenes en la UCI

Carolina ha acompañado su testimonio con impactantes imágenes de su paso por la UCI: conectada a monitores, con vías en brazos y cables en la cabeza para descartar daños neurológicos. Un relato tan crudo como necesario que ha generado una oleada de reacciones de apoyo y preocupación entre sus seguidores y en el entorno aristocrático.

Lejos del "glamour" habitual con el que suele aparecer en sus publicaciones -rodeada de moda, eventos y viajes-, la hija del duque de Castro ha mostrado su lado más vulnerable y agradecido. "Mi más sincero agradecimiento al equipo médico del hospital de Mónaco y a los servicios de emergencia. Su rápida actuación marcó la diferencia".

Apasionada de las motos, como ha dejado claro en numerosas ocasiones, Carolina parece haber tomado conciencia de los riesgos. Su historia, más allá del susto, se convierte en una llamada a la responsabilidad, incluso entre quienes viven rodeados de privilegios.

Aunque no forma parte de la Casa Real española de manera oficial, su parentesco con la princesa Leonor y la Infanta Sofía, a través de la rama paterna, vuelve a poner el foco mediático en la joven Borbón-Dos Sicilias, esta vez por motivos mucho más serios que el lifestyle. Afortunadamente, todo apunta a que su recuperación va por buen camino. Y que, con lección aprendida, volverá pronto a la normalidad.