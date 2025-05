La pasión oculta de la Reina Sofía, al descubierto por sorpresa

La Reina Sofía se resiste a abandonar el foco y siempre rema a favor de obra con Casa Real. Continúa afrontando quehaceres de representación de la corona de la agenda real, así como otros muchos privados para actos de su fundación o que le inquietan personalmente. Se involucra en muchos iniciativas benéficas, solidarias y medioambientales, mostrando su infinito compromiso con el planeta, las causas sociales y los animales.

Pero a lo largo de todas las décadas que ha estado en el trono y la que ha pasado ahora como Emérita, no había dado pistas públicas de una afición que se le consideraba desconocida. Y es que ha sorprendido mucho cómo ha quedado al descubierto una práctica a modo de hobby que atesora en la intimidad. Si bien se le conocía su gusto por las herramientas de retoque fotográfico y algunas obras suyas han sido controvertidas, lo que no se tenía en consideración es que es una gran amante de la fotografía. Algo que le une a sus hijas y también a su nieta, la princesa Leonor.

Las artes fotográficas de la Reina Sofía

A raíz de la ausencia de la princesa Leonor en la ceremonia de graduación de su hermana Sofía en Gales, se comenzó a hablar de su pasión por la fotografía. Todo por cómo quiso dejarse notar en el gran día de su hermana, a través de un vídeo que recogía imágenes inéditas de la familia, de su álbum privado. Fotos que la heredera al trono había captado ella misma para inmortalizar momentos únicos de sus seres queridos y que así le acompañen en su vida.

La reina Letizia (2i), sus hijas la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d), y la reina emérita doña Sofía (2d), durante un paseo este martes por Palma de Mallorca. Ballesteros Agencia EFE

Al parecer, tal y como adelantan desde ‘Vanitatis’, la Reina Sofía también es una amante de esta práctica y lo ha llevado a modo de secreto durante mucho tiempo. Al igual que le sucede a Kate Middleton, que ha sorprendido al mundo con alguna colección sacada de su cámara y que muestra su particular forma de entender la vida a través de la fotografía, la mujer del Rey Juan Carlos hace lo propio desde el palacio español. “No había momento que se le resistiera y en cada celebración, allí estaba ella, cámara en mano. La madre del Rey Felipe VI ha mantenido su afición por la fotografía durante décadas, aunque ahora, al ser todos ya mayores y no haber tantos encuentros festivos, no puede fotografiar a la familia, su objetivo más preciado”, apuntan desde la citada publicación.

Así se habría hecho la Reina Sofía su propio álbum privado de los grandes acontecimientos de la familia. Instantes considerados Historia de España que ella ha inmortalizado desde un prisma más personal y desde un punto de vista privilegiado, colándose en eventos que el resto solo puede imaginar. Lo que pasa a puertas cerradas en palacio tan solo lo saben sus moradores y empleados. Quizá cuando vea la luz el álbum privado de la Emérita se ofrezca una perspectiva más próxima y, a buen seguro, más atractiva si cabe.