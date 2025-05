El desliz que deja al descubierto que Beatrice Borromeo está embarazada: ¿niño o niña?

El desfile de Dior que se ha orquestado en Roma no ha estado exento de momentazos. Y no solo sobre la pasarela, sino especialmente en el ‘front row’, donde muchas estrellas tratan de tomar nota de lo que está por venir en la moda como tendencia. Entre ellas estaba Beatrice Borromeo, además de Victoria de Marichalar o Natalie Portman. Estrellas de Hollywood y miembros de la realeza que acapararon muchas miradas. Pero ninguna tanto como la esposa de Pierre Casiraghi, que con su look dejaba entrever una incipiente barriguita.

O se había pasado con los canapés o todo hacía indicar que estaba de nuevo embarazada. Las imágenes han dado la vuelta al mundo y la idea de que la princesa Carolina de Mónaco vaya a ser abuela de nuevo, por novena vez, ha copado cientos de titulares por todo el mundo. Los Grimaldi no son dados a confirmar o desmentir, prefieren hacer oídos sordos y confirmar los embarazos cuando el retoño ya está crecidito, como así hace por ejemplo Carlota Casiraghi. Sin embargo, esta vez ha sido diferente.

Beatrice Borromeo, vestida de Armani y Pierre Casiraghi, ayer tras su enlace eclesiástico larazon

La confirmación del tercer embarazo de Beatrice Borromeo

La primera confirmación de que la mujer de Pierre Casiraghi está esperando un nuevo retoño no ha venido por fuentes oficiales del Principado. Tampoco por los protagonistas, sino de una buena amiga, Inga Griese, fundadora de ‘ICON Magazine’, con la que estuvo hablando en el citado desfile. Al relatar cómo fue su cita, terminó hablando más de la cuenta y dando no solo por cierto los rumores de embarazo, sino también confirmando el sexo del bebé: “Fue un verdadero placer reencontrarme con el icono de belleza Beatrice Casiraghi-Borromeo, que está felizmente embarazada de una niña después de dos hijos”.

El hecho de que Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi estén esperando su primera niña ha corrido como la pólvora en la prensa internacional. Nadie ha dudado de las palabras de la periodista, quien tiene una estrecha relación con la nuera de la princesa Carolina. Pero después ha sido la propia protagonista la que ha terminado rompiendo su silencio y, de forma sutil, ha hablado sobre su estado de buena esperanza. Lo hacía para despedirse de Maria Grazia Chiuri, tras dejar la dirección creativa de Dior.

“Queridísima María. Gracias por las maravillas que has creado, por apoyar a artistas y artesanos, por impregnar tu trabajo de libros, sine y cultura, por los poderosos mensajes que has difundido en apoyo –siempre- a las mujeres. Gracias por acompañarme en los momentos más importantes de mi vida, desde mi boda hasta mis embarazos, pasando por los lanzamientos de mis proyectos. Gracias por viajar por medio mundo y por los muchos recuerdos que siempre guardaré. Me siento honrada de haber formado parte de tu viaje en Dior y espero con impaciencia lo que harás”. ¿También le acompaña en este tercer embarazo?