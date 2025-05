El espejo del alma: Las soluciones de César Cadaval a su rosácea «moranca»

César Cadaval, la mitad del dúo cómico Los Morancos, ha demostrado que el humor puede convivir con algunos contratiempos cutáneos bastante serios, como la rosácea y la dermatitis atópica. A la vista de todos en la reciente boda de su hija en Sanlúcar de Barrameda, su rostro brilló por su simpatía, aunque ese brillo a veces venía acompañado de unas buenas rojeces. Y es que, con su piel clara y sus ojos azules, César parece ser un imán para los problemas cutáneos.

Problemas de piel

La dermatitis y la rosácea son dos afecciones que afectan a millones de españoles, y todos sabemos que el estrés es el mejor amigo de los problemas cutáneos. En momentos de tensión, el cuerpo se desata produciendo un cóctel hormonal letal: más adrenalina y cortisol, lo que suele culminar en rojeces, dermatitis y un sinfín de inquietudes. Además, en esos momentos de ansiedad, es típico vernos tocando la cara más de la cuenta. ¡El clásico «no te toques la cara» podría ser el lema de cada festín!

César Cadaval y su hija, Patricia Instagram

Hablando de sorpresas, la rosácea es una enfermedad de la piel que puede aparecer de forma progresiva y, a veces, parece que se nos instala sin avisar. Según la doctora Salleras, los factores genéticos y ambientales como el viento, el frío y el ejercicio al aire libre son los grandes culpables de esa vasodilatación facial que no nos deja en paz. ¡Ah, y no olvidemos las temperaturas extremas y las bebidas calientes; como si no tuviéramos suficientes enemigos! César, seguro que después de haber brillado en la boda, ahora siente cada vez más los efectos de la rosácea en su piel.

Tratamiendo de la rosácea

A pesar de que se desconoce la causa exacta de la rosácea, sabemos que no es el producto de una higiene deficiente. Las situaciones como comidas picantes y, cómo no, el alcohol tonel exceso de humedad, también agregan su granito de arena, orquestando una melodía que resulta en un rostro «festivo» más de lo que preferiríamos.

La realidad es que César podría dar una clase magistral para quienes sufren de sensibilidad cutánea. Quizás podría patrocinarlos con productos pensados para cuidar la piel, porque cuidado con los tratamientos agresivos como exfoliaciones y peelings; son un no-go total en casos de rojeces. Así que ahí está César, el artista con más guasa que conozco, en el papel de padrino con la piel en su propia obra. Aunque la rosácea no es un tema para reírse, sí se puede abordar con tratamientos de uso tópico y algún láser IPL . Y por supuesto relax y mucha tranquilidad.