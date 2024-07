Concha Calleja: "Diana de Gales fue asesinada estando embarazada"

La Casa Real británica es una monarquía pasto de tabloide. En el libro «Tres reinas. Isabel II, Camila Parker, princesa Diana», escrito por Concha Calleja, se reflejan las ambiciones, amores, desamores, infidelidades, traiciones y celos de unas icónicas mujeres miembros de una familia que siempre parece bañada por la polémica.

¿Cuál es su teoría sobre la muerte de Diana?

Mi versión, en base a documentos, es que ella fallece en un accidente automovilístico intencionado. Es más, antes de ese accidente sufrió otros dos, y Diana decidió ir a un notario y dejar por escrito que temía que la quisieran asesinar, que su marido estaría implicado y que sería en un accidente de coche. Ese documento permanece oculto y tardará mucho en ver la luz.

¿Hubo conspiración para matar a Diana de Gales?

Estoy convencida de que fue «asesinada». No me cabe la menor duda. Existen evidencias, pruebas y documentos que lo dejan entrever… No son teorías de la conspiración sino pruebas.

¿Para ella fue un trauma saber que su marido Carlos le era infiel con Camila?

Un gran trauma. Diana ya arrastraba desde el pasado un problema psicológico causado por la falta de cariño, era joven e inmadura, y cuando conoce a Carlos piensa que es su príncipe azul y la va a salvar de todo. Craso error…

Diana de Gales y el Rey Carlos III en su boda Gtres

¿Y decidió serle infiel al entonces príncipe por venganza?

Ella pretendió siempre que Carlos la quisiera, y creo que sus primeros amantes los tuvo para darle celos a su marido y que reaccionara para salvar su matrimonio. En cierto modo se agarraba a un clavo ardiendo con el fin de intentar que Carlos abandonara a Camila… y sufrió muchísimo al no lograr sus propósitos. Al final se enganchó a hombres como Dodi Al Fayed porque estaba muy necesitada del amor que su esposo no le daba.

Esta claro que Carlos no se casó enamorado de ella.

Pero un amigo suyo me ha contado que él pensaba que podría llegar a enamorarse. El problema es que estaba muy enganchado emocionalmente a Camila, entre otras cosas, porque contaba con una experiencia sexual que el príncipe no tenía. Llegó a enloquecer por esa mujer.

¿Qué le aportaba Camila que echaba de menos en su mujer?

Descaro, alegría, desparpajo, diversión… y puso el mundo emocional de Carlos patas arriba.

Camila Parker-Bowles y el príncipe Carlos larazon

Esa mujer, en el principio de sus amoríos, por lo que dicen, no estaba enamorada de él.

Efectivamente. Camila se acercó a Carlos para darle celos a Andrew Parker Bowles, que después sería su marido, que tenía varias amantes, y le dijo que sí, que quería estar con ella, pero compartiéndola con otras mujeres. A Andrew nunca le molestó que Camila le fuera infiel con el futuro rey.

De hecho, siguen siendo muy buenos amigos.

Cuando recientemente Carlos se retiró temporalmente de la vida social y Camila ejerció como regente, Andrew era su asesor más cercano. La ayuda en todo.

¿Con cuál de las dos se llevaba mejor Isabel II?

Trató más a Camila, quizá porque se dio cuenta de que no le hacía sombra a nadie en la Casa Real, que es prudente y sabe llevar muy bien a Carlos y le hace feliz.

La reina Isabel II tampoco vivió un matrimonio marcado por la fidelidad de su marido, Felipe de Edimburgo....

Era una mujer fría, que fue una buena reina pero no una buena madre. Y en Diana veía a una mujer demasiado débil, no entendía que una depresión le causara una enfermedad. Ni tampoco que fuera incapaz de pasar página a la infidelidad de Carlos.

La reina Isabel II Gtres

Un rumor nos acerca a un posible embarazo de Diana, vamos, que esperaba un hijo de Dodi…

Cuando sufrió aquel accidente mortal la llevaron a un hospital y le hicieron una serie de pruebas, y una de ellas dio positiva en embarazo. Parece ser que estaba embarazada, entre las nueve y las doce semanas de gestación.

¿Cómo se encuentra Kate Middleton de su enfermedad?

He recibido amenazas y presiones por contar que está peor de lo que la gente cree. Sigue con el tratamiento, y ella misma dijo que su estado era grave y que vive con la incertidumbre. Por eso asiste a actos muy contados y que no le supongan un gran esfuerzo.

¿Por qué se intenta ocultar el lugar en el que reposan los restos de Lady Di?

La mayoría de los antepasados de Diana están enterrados en la cripta familiar de St. Mary The Virgin en la localidad de Great Brigton.