Meghan Markle no regresará a Reino unido, según Harry: "Es peligroso"

El duque de Sussex ha descartado ya cualquier posibilidad de regresar a Reino Unido. El príncipe Harry ha concedido una entrevista en la que ha explicado los motivos: "Es todavía peligroso" para Meghan Markle.

En la primera entrevista que concede tras el fin de su batalla legal contra Mirror Groupo Newspaper (MGN), el menor de los hijos de Carlos III afirma que teme un ataque a la madre de sus hijos si regresa al Reino Unido.

En la entrevista, incluida en el documental de ITV "Tabloids On Trial", destaca que los medios de comunicación ejercen mucha influencia en sus vidas y en la relación con su familia: "Hay más que suficiente atención sobre mí y mi esposa (Meghan)", ha destacado.

"Sigue siendo peligroso, y todo lo que se necesita es un actor solitario, una persona que lea estas cosas y actúe en consecuencia, ya sea un cuchillo o un ácido, lo que sea, y estas son cosas que me preocupan realmente. Es una de las razones por las que no traeré a mi esposa de regreso a este país", ha confesado.

Además, el príncipe ha cargado contra el papel de la familia real británica frente a los medios, a los que acusa de abandonarle en la batalla contra ellos y de ejercer una postura pusilánime con quienes califica de "acosadores". "Creo que todo lo que sucedió ha demostrado a la gente cuál es la verdad del asunto", ha explicado.

Además ha destacado que el único miembro de los Windsor que le apoyó fue su abuela, la difunta reina Isabel II. Solo ella "apoyó" sus acciones legales contra News Group Newspapers, editora de "The Sun" y de "News of the World". "Desearía que hubiéramos tenido muchas conversaciones antes de que ella falleciera. Ella sabía cuánto significaba esto para mí y estaba muy dispuesta a llevar esto hasta el final, sin dudarlo", ha confesado.

El duque de Sussex acusó a NGN de recopilar información de manera ilegal y el juicio se celebrará en enero, una cita que reavivará las heridas aún abiertas en el hijo de Carlos III y Diana de Gales.

Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry de Inglaterra ANDREW KELLY REUTERS

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó en 2023 que el grupo de comunicación había obtenido ilegalmente la información sobre el duque y publicada con el conocimiento de los dirigentes de la cadena entre 1996-2011. El juez sentenció al grupo a pagar con 163.000 euros al hijo de Carlos III.

MGN explicó al programa que "recibimos con conformidad la sentencia de diciembre de 2023 que le dio a la empresa la claridad necesaria para seguir adelante con los eventos que tuvieron lugar hace muchos años. Cuando se cometieron irregularidades históricas, pedimos disculpas sin reservas, asumimos toda la responsabilidad y pagamos una compensación".

"Llegó un punto en el que me iban a crucificar, lo hiciese (demandarlos) o no lo hiciese. Pero es que además no creo que haya nadie en el mundo que esté mejor preparado y en mejor posición para poder llevar esto a cabo que yo", ha sentenciado Harry.