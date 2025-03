De la confesión de Carlos III sobre Beyoncé al esperado regreso de Kate: las anécdotas del Día de la Commonwealth

Kate Middleton ha regresado esta tarde a la Abadía de Westminster, convirtiéndose en la gran protagonista de los actos conmemorativos del Día de la Commonwealth, la organización compuesta por 56 países unidos por lazos históricos con el Reino Unido. Siempre ha sido una de las citas más relevantes en la agenda de Palacio, aunque este año contaba con un significado aún más especial.

En 2024, la princesa de Gales y Carlos III fueron los grandes ausentes. El monarca ya había anunciado para entonces que sufría cáncer. Sobre Kate, sin embargo, reinaba una profunda confusión acerca de una intervención abdominal que no hacía otra cosa que alimentar las teorías de la conspiración. No fue hasta finales de marzo cuando ella misma reveló que padecía cáncer y estaba recibiendo quimioterapia. Los príncipes de Gales quisieron priorizar a sus hijos y, pese al aluvión de críticas por su mutismo, prefirieron esperar a que los niños tuvieran las vacaciones de Semana Santa para protegerlos ante una información que iba a dar la vuelta al mundo.

En definitiva, los últimos doce meses no han sido fáciles para Kate. Desde que en septiembre anunciara que había terminado el tratamiento de quimioterapia -que no la lucha contra la enfermedad-, ha ido retomando sus apariciones públicas. No obstante, su agenda es más selectiva. De ahí que, cada vez que forma parte de la comitiva real, se vuelva el centro de atención, como ha ocurrido hoy cuando, acompañada de su marido, el príncipe Guillermo, ha recibido grandes muestras de cariño por parte del público, ratificando que es uno de los miembros más queridos de la Familia Real. Para este regreso ha lucido un abrigo rojo firmado por Catherine Walker con un maxilazo en el escote y tocado a juego, un collar de perlas que perteneció a Isabel II y los icónicos pendientes Collingwood que eran de la princesa Diana de Gales. Elegancia pura.

Kate Middleton con un "total look" rojo en el Día de la Commonwealth Gtres

En esta ocasión nadie ha faltado al servicio religioso. Carlos III, quien sigue en tratamiento por un tumor del que no se han dado más datos, estuvo acompañado por Camilla. También han acudido a la gran cita la princesa Ana y los duques de Gloucester. Los duques de Edimburgo, sin embargo, se la han perdido la cita porque también es el cumpleaños del príncipe Eduardo y su esposa Sophie se encuentra de viaje en Nueva York.

A su llegada a la Abadía, la comitiva real ha sido recibida por el deán de Westminster antes de saludar a los miembros de Shree Muktajeevan Swamibapa Pipe Band, una banda hindú de un templo de Londres.

El tema para este año era «Juntos Prosperamos», un mensaje muy simbólico en plena turbulencia geopolítica. Durante el servicio religioso, que es todo un tributo a la multiculturalidad, ha habido actuaciones musicales de la Masai Cultural Arts Team, una organización africana de artes escénicas formada por cantantes tradicionales masai, percusionistas, músicos, acróbatas y bailarines. Asimismo, la primera maestra de música del monarca, Errollyn Wallen, y la soprano samona Aivale Cole, han cantado "Way of My Dreaming Heart", una composición original en homenaje a Samoa, quien ejerce la Presidencia de la Commonwealth. Por su parte, Joan Armatrading interpretó un arreglo de "Love and Affection", una canción sobre el amor y los vínculos duraderos de la amistad.

Los Windsor en la Abadía de Westminster por el Día de la Commonwealth Gtres

Por su parte, también participaron activistas por los derechos de las mujeres y las niñas y se leyó un poema reflexionando sobre la supervivencia, el movimiento y el declive ecológico.

La Abadía de Westminster, un lugar especial para los Windsor

La Abadía de Westminster ha estado siempre muy unida a la Familia Real inglesa. En ocasiones para momentos felices, como lo fue la celebración de la boda de Kate y Guillermo, aunque en otros ha sido escenario de episodios más incómodos, como ocurrió en marzo de 2020, precisamente durante las celebraciones de la Commonwealth. El sonado Megxit había sacudido ya los pilares del Palacio de Buckingham y los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, realizaban su última aparición pública como miembros de la monarquía. La tensión entre los Sussex y el príncipe Guillermo y Kate Middleton fue patente durante el servicio religioso en esta fecha señalada y desde entonces, la relación entre ellos es inexistente.

El rey Carlos III, fan de Beyoncé

Carlos III reveló ayer que es fan de Beyoncé. Le resulta también «absolutamente imposible no levantarse y bailar» con Upside Down de Diana Ross o The Loco-Motion de Kylie Minogue. Las canciones de los años 20 y 30 que solía tocar su difunta abuela, la Reina Madre, «nunca dejan de levantarle el ánimo», dijo, recalcando que descubrió Highlife mientras viajaba por Ghana y le dio «la necesidad de bailar con ese ritmo vibrante». La mezcla de música estuvo ayer disponible en un episodio especial para conmemorar el Día de la Commonwealth. Algunos de los artistas ya son conocidos por ser los favoritos del monarca, incluidos Bob Marley y Grace Jones, mientras que otros pueden sorprender, como la propia Beyoncé, que ya actuó en 2003 para el Prince’s Trust.