Carlos III compite con Meghan y Harry con su propio documental

Carlos IIIha sucumbido a la tentación y también grabará su propio documental siguiendo la estela de su hijo Harry y de Meghan Markle. Al menos eso ha adelantado "The Times" en su edición del pasado domingo. El monarca competirá desde la plataforma Amazon Prime con el proyecto que los duques de Sussex lanzarán en breve en Netflix.

El objetivo es que Carlos III muestre a los espectadores "cómo transformar a las personas, los lugares y, en última instancia, al planeta". El rodaje ya habría comenzado en Dumfries House, en Escocia, y se basaría en la filosofía medioambiental mostrada por el Rey de Inglaterra en su libro Harmony: A New Way of Looking At Our World, publicado en 2010.

En él establece que las personas, la naturaleza y el entorno están interconectados. Además, se reflejará la labor benéfica de Carlos III con distintas asociaciones tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

Aunque desde Buckingham se habló con varias productoras de streaming para sacar adelante el proyecto, finalmente ha sido Amazon la elegida. Siendo la pirimera vez que la familia real no trabaja ni con la BBC ni con ITV. Se espera que el docurreality se estrene a finales de este año o principios de 2026.