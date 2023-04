El Rey Juan Carlos, tajante: "No tengo ninguna hija" no reconocida

Solo unos días después de marcharse de España tras una visita de cerca de una semana, el Rey Juan Carlos vuelve a estar en el punto de mira a raíz de un nuevo escándalo. “King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I”, un libro publicado por los periodistas José María Olmo y David Fernández y editado por Libros del K.O, asegura, entre otras muchas cosas que no dejan en muy buen lugar al emérito, que don Felipe VI, la infanta Elena y la infanta Cristina podrían tener una hermana secreta fruto de una relación extramatrimonial de su padre.

Portada de "King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I" Libros del K.O

En el libro se publica incluso el nombre de la supuesta hija de don Juan Carlos, Alejandra; y se asegura que se trata de una aristócrata española que creció sin conocer la identidad de su padre. Al parecer, el emérito fomentó un acercamiento entre ella y don Felipe VI, que se habrían enamorado durante su juventud sin ser conscientes de que eran hermanos. Atendiendo siempre a lo publicado en este trabajo de investigación, entre la familia del Rey se conoce esta situación desde hace tiempo e incluso mantienen contacto frecuente con Alejandra, a la que el ex jefe de Estado habría intentado compensar por su ausencia con “afecto y otras muestras de generosidad”.

La sorpresa ha llegado cuando, a través de “El Mundo”, el Rey Juan Carlos I ha desmentido esta polémica información: “No es verdad que tenga una hija”. Se trata de la primera vez que el padre de don Felipe VI se pronuncia sobre un asunto tan delicado, a pesar de que, en el pasado, otras personas también manifestaron ser sus hijos no reconocidos.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con David Fernández, uno de los autores de “King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I”, al que no extraña "que intente oculta esto". Además, insiste en que “lo que hemos publicado en el libro habla, sobre todo, de sus negocios. Está todo contrastado al 100 %, hemos sacado muchas irregularidades que no se conocían, y si no estábamos al 100 % seguros, no lo publicábamos”.

Fernández no deja de ver “llamativo” que el Rey Juan Carlos “desmienta por primera vez una información de este tipo”, y recurre a una conocida expresión latina para expresar su postura: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”.

SANXENXO (PONTEVEDRA), 21/04/2023.- El rey Juan Carlos I navega abordo del Bribón junto a su amigo Pedro Campos en aguas de Sanxenxo donde mañana tiene previsto participar en una regata. Lavandeira jr EFE

Sobre las conjeturas que diferentes medios de comunicación han hecho sobre la identidad de la supuesta hija del Rey Juan Carlos, señalando a una conocida aristócrata española, el autor del libro recalca: “Esa interpretación la hace la gente por su cuenta. Nosotros no hemos dicho de quién se trata, sólo su nombre. Hemos publicado lo que se puede, lo que se ha pactado, y nos limitamos a decir que se llama Alejandra. Todo lo demás, son interpretaciones”.

La vuelta del Rey a España

En medio del escándalo que ha salpicado al Rey Juan Carlos I, se espera que el monarca regrese a España en las próximas semanas. Podría volver a Sanxenxo dada su pasión por las regatas y que participe en los entrenamientos de la tripulación del Bribón, en el marco de la Copa de España de la clase 6m, que se celebrará en el Real Club Náutico de la ciudad gallega. En concreto, estas regatas están programadas para los días 19 al 21 de mayo, 9 al 11 de junio y 7 al 9 de julio. Sin duda, una vuelta a casa que estará marcada por un nuevo fuego que apagar.