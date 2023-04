Juan Carlos I vuelve a Abu Dabi, tras sus seis días en España

Don Juan Carloss abandonó ayer España tras compartir unos días con sus amigos en las regatas de Sanxenxo (Pontevedra) y haberse sometido a una revisión en la prestigiosa clínica del doctor Eduardo Anitua, en Vitoria. Por la mañana temprano, el padre de Felipe VI abandonaba el centro sanitario y se trasladaba al aeropuerto de Foronda, en Vitoria. Allí le esperaba el jet privado de la compañía Royal Jet en el que llegó a España y en el que ha partido rumbo a Abu Dabi, dando por concluido su viaje de seis días, el segundo desde que abandonó España, en agosto de 2020.

El Rey Juan Carlos I en Sanxenxo Gtres

El Rey, de 85 años, llegó a Vitoria el pasado domingo, procedente de Pontevedra, adonde viajó el miércoles con la intención de participar en las regatas de Sanxenxo, que finalmente no se desarrollaron como se esperaba debido al mal estado del mar. El ex Jefe del Estado prácticamente no ha sido visto por el municipio, más allá de los desplazamientos al Club Náutico, donde se encuentra amarrado el Bribón.

Solo Luisa de Orleans

En la capital alavesa ha permanecido ingresado en la clínica del doctor Anitua hasta el momento de tomar el vuelo de regreso a Abu Dabi. Una estancia marcada por la discreción y en la que no se ha desplegado ningún tipo de seguridad extra.

A diferencia de su primera visita a España, el año pasado, el Monarca ni ha visitado ni ha visto a su hijo, el Rey Felipe VI, aunque durante su estancia en Sanxenxo sí recibió la visita de su ahijada y sobrina Luisa de Orleans. Se espera que Don Juan Carlos vuelva a Sanxenxo dada su pasión por las regatas y que próximamente participe en los entrenamientos de la tripulación del Bribón, en el marco de la Copa de España de la clase 6m, que se celebrarán en unos meses en el Real Club Náutico de Sanxenxo, del que es presidente su íntimo amigo Pedro Campos. Precisamente ha sido en su casa donde el monarca se ha alojado durante su estancia en Sanxenxo, al igual que hizo el año pasado.

En concreto, estas regatas están programadas para los días 19 al 21 de mayo, 9 al 11 de junio y 7 al 9 de julio. En agosto, está previsto también que Don Juan Carlos, junto al resto de la tripulación del Bribón, se traslade a Cowes, en la isla de Wight, para entrenar en el propio escenario del campeonato del mundo, agendado entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre.