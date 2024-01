La desconocida carta que Felipe y Letizia escribieron a la familia de Arévalo

La muerte de Paco Arévalo fue un duro mazazo para sus seres queridos. El pasado miércoles 3 de enero el humorista perdía la vida a los 76 años en su domicilio de Valencia, dejando a sus dos hijos solos en el mundo y sin saber qué hacer con lo pesada que resulta su ausencia. Han sido muchas las reacciones al fallecimiento del cómico, como la trifulca que se vivió en el tanatorio cuando la familia vio aparecer a Malena Gracia dispuesta a dar el último adiós a quien fuese su pareja y con el que no terminó nada bien. Pero también han sido gratas otras sorpresas, como aquella que han protagonizado los Reyes Felipe y Letizia, que quisieron tener un gesto de afecto y admiración hacia Arévalo tras su muerte y que no había trascendido a los medios de comunicación hasta ahora.

Paco Arévalo junto a sus hijos Francisco y Nuria Gtres

Desde la década de los 70, Paco Arévalo se ganó un hueco en los hogares españoles a través de su sentido del humor. Así será recordado como uno de los grandes de la comedia patria, pese a sus patinazos públicos de los últimos años. Para valorar su inestimable aportación a la cultura española, la familia real quiso aprovechar la oportunidad de dar las condolencias a los seres queridos del humorista, enviando un telegrama a sus hijos, Francisco y Nuria. Un escrito en el que muestran su pesar ante la fatal pérdida, en el que se destaca su contribución artística y se les recuerda que no están solos en tan duras circunstancias. Un texto del que no se tenía constancia hasta que la nieta de Arévalo, Ana Rodríguez, lo ha desvelado.

“La Casa Real mandó las condolencias a la familia. Mandaron el manuscrito al cementerio y allí llamaron a mi padre y le dijeron que había llegado un comunicado de la Casa Real”, detalla la nieta de Arévalo en conversación con ‘El Español’. “Llamaron a mi padre y acordaron desde el cementerio que se lo enviaban a casa”, continúa ampliando la información la única nieta del humorista, destacando el bonito gesto de los Reyes de España con su familia ante el dolor de la pérdida de su ser querido.

Francisco Arévalo, hijo del fallecido Paco Arévalo Gtres

“Yo he sentido orgullo de mi abuelo ahora y siempre, por todo. Por el artista que fue y, sobre todo, por la persona y el abuelo. Siempre me he sentido orgullosa y así seguiré”, mantiene Ana Rodríguez en la citada entrevista. Ahora, como homenaje, la joven ha decidido cambiarse el apellido para lucir el artístico de su abuelo, Arévalo, al menos sí en sus redes sociales. Una forma de mantener vivo el legado que le dejó y del que se siente muy orgullosa. Más ahora que se ha desvelado que los Reyes Felipe y Letizia sienten la misma admiración que ella por el legado artístico que ha dejado el cómico tras su marcha.