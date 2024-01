Malena Gracia, expulsada del tanatorio por el hijo de Arévalo

Aunque la salud de Paco Arévalo llevaba un tiempo resintiéndose y los mareos no le dejaban llevar una vida con normalidad, nadie podía presagiar el fatal desenlace. El humorista perdía la vida a los 76 años en su domicilio de Valencia, siendo ahora velado por sus seres queridos en el tanatorio de la avenida de los Naranjos. Aunque no todos los que le querían han tenido oportunidad de presentar sus respetos y despedirse de él como le hubiese gustado, como así le ha sucedido a Malena Gracia. La actriz quería dar el pésame a la familia y acompañarles en tan duros momentos, pero le ha sido imposible llevar a cabo su cometido. Ha sido expulsada de la capilla ardiente y se le ha prohibido la entrada al recinto por el hijo de Arévalo.

Francisco Arévalo, hijo del fallecido Paco Arévalo Gtres

Muy triste, visiblemente emocionada por la pérdida del que fuese su pareja, Malena Gracia no ha podido contener la rabia que ha sentido al verse despreciada de esta manera. Ella tan solo quería despedirse del cómico, con el que atesoraba muy buena amistad hasta que surgió la chispa del amor, llegando incluso a hablarse de boda. Después llegó una ruptura muy mediática en la que terminó en amargo cruce de acusaciones en los platós de televisión. Pero todo esto quedó en el pasado, aunque sus rencillas con la familia de Arévalo le han dejado fuera de su último adiós.

Así lo ha confesado ella, quejándose de las formas en las que ha sido expulsada del tanatorio: “Se han portado muy mal. No quiero hablar, no me lo esperaba”, decía la vedette sin poder contener las lágrimas al verse despreciada. “Ha ocurrido algo muy feo hoy, no lo voy a contar, pero es horrible. Me voy súper mal, súper disgustada. No quiero hablar, perdonadme, pero es que estoy muy mal, no me lo esperaba y creo que no me merezco esto”, respondía a los reporteros mientras abandonaba el edificio funerario sin haber tenido ocasión de despedirse de su amigo.

Malena Gracia con dos amigos de Arévalo Gtres

Malena Gracia llegó al tanatorio en compañía de dos buenos amigos de Arévalo en torno a las 13 horas de la tarde. Pocos instantes después salía entre lágrimas: “Entraban tranquilamente. Sin embargo, hace escasos minutos ha salido completamente abatida, derrumbada y llorando. La familia de Arévalo y sus hermanos no han dejado que entre en la sala para que se despida de él”, recalcaban desde ‘Vamos a ver’ desde la entrada del recinto.

Pese a que no ha podido decirle adiós en persona, Malena Gracia sí ha podido despedirse de Arévalo a través de las redes sociales. Lo hacía con especial amor: “Cariño te voy a echar de menos, me dejaste un gran vacío, hoy te lloramos todos los que te queríamos, a pesar de nuestras diferencias en esta última etapa, siempre te quise y te querré. Descanse en paz”, escribía ella como acompañamiento a una tierna imagen de ambos. Poco después volvía a compartir con sus seguidores el dolor que experimentaba al ir asimilando la trágica noticia: “Ya te echo de menos y solo hace unas horas que te marchaste. Te quiero”.