Diana eterna: El imbatible encanto de la princesa que nunca dejó de reinar

Según una reciente encuesta de YouGov realizada a mil estadounidenses, la persona mejor valorada de la familia real británica no es ni un rey ni un heredero al trono, sino una mujer. Un icono que transformó a la monarquía, redefinió el glamour y dejó una huella imborrable en la historia y en la moda. No, no es la fallecida Isabel II, sino Diana de Gales, la princesa de cuento con un 76% de opiniones favorables.

Lady Di con sudadera y vaqueros PINTEREST GTRES

Su legado sigue intacto al otro lado del Atlántico, donde su vida, y su tragedia, siguen cautivando. La boda con Carlos y Diana congregó a 23 millones de espectadores en EE.UU., pero su despedida fue aún más conmovedora: 33,2 millones vieron a sus hijos, William y Harry, caminar tras su ataúd el 6 de septiembre de 1997. Desde aquel fatídico accidente en el Puente del Alma de París, Diana se convirtió en una leyenda inmortal.

Britain's Prince William and Britain's Prince Harry Martin Meissner Agencia AP

En este ranking de favoritismos reales, la reina Isabel II se lleva la medalla de plata, seguida por el príncipe William con un 58%, y a escasos cinco puntos, su hermano, el príncipe Harry.

Los duques de Sussex el día que presentaron a la Reina Isabel II y a Felipe de Edimburgo a su hijo Archie Gtres

Desde su exilio californiano junto a Meghan y sus hijos, Harry ha sabido mantener su estatus de celebridad. Su explosiva entrevista con Oprah reunió a 17 millones de espectadores, pero fue su incendiario libro autobiográfico "Spare" lo que realmente lo catapultó al centro de foco mediático. Ahora, con un 53% de opiniones favorables, supera por un punto a su cuñada Kate Middleton. Sin embargo, los números esconden matices: mientras que solo un 13% de los estadounidenses tiene una opinión negativa de la princesa de Gales, Harry duplica esa cifra con un 24%, reflejo del daño colateral de sus controvertidas revelaciones, y acusaciones, familiares.

¿Y Meghan? La duquesa de Sussex se ubica en la séptima posición con un 46% de aprobación, justo detrás de la inquebrantable princesa Ana (47%). Pero los contrastes son reveladores: solo un 12% de los encuestados tiene una opinión negativa de Ana, frente a un 30% que desaprueba a la duquesa de Sussex.

La reina Camilla aferrada a su paraguas Gtres

Mientras tanto, el rey Carlos languidece en el octavo puesto, con un 37% de respaldo, superando apenas a su hermano, el príncipe Eduardo. Su esposa, la reina Camilla, tampoco goza de gran simpatía: con un modesto 30% de aprobación y un 37% de rechazo, sigue siendo para muchos la responsable de la ruptura del matrimonio de Carlos y Diana.

Y, como era de esperar, en el abismo del ranking, el defenestrado príncipe Andrés. A pesar de su escandalosa implicación en el caso Epstein, aún consigue un 28% de apoyo. Más llamativo aún: su índice de rechazo (36%) es incluso inferior al de Camilla. Sí, en la memoria de muchos estadounidenses, la villana sigue siendo la mujer que no fue Diana.