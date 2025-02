El emperador de Japón y su 65 cumpleaños celestial

No es común que el día del cumpleaños de un monarca sea día festivo y no laborable. En el caso del Japón, cada 23 de febrero se celebra el natalicio del emperador Naruhito, que este año cumplirá 65 años. El 125º monarca nipón ascendió al trono el 30 de abril de 2019. Dado que el emperador Akihito, su padre, que sorpresivamente abdicó, cumplía años el 23 de diciembre, ese año fue el primero, desde la aprobación de la Ley de Vacaciones de 1948, en que no hubo celebraciones por el cumpleaños imperial. Tres años antes, los japoneses habían escuchado por vez primera, la voz del emperador por la radio cuando el 15 de agosto de 1945 anunció la rendición del Japón. Tampoco hubo celebraciones en 2020, 2021 y 2022 a causa de la pandemia de Covid-19, aunque Naruhito se dirigió a la nación con un mensaje televisado en 2020 y 2021.

Ahora, en 2025, y durante esta semana muchos japoneses están escribiendo cartas de felicitación al emperador. Pondrán la bandera nipona en sus balcones el día 23 y podrán visitar gratuitamente el Palacio Imperial de Tokyo, que, a excepción de sus jardines, está habitualmente cerrado al público. La familia imperial aparecerá en el balcón para recibir los parabienes de los japoneses. Y, todo eso ¿por qué? Para los japoneses, el emperador es algo más que un monarca. Aunque ya no es considerado un dios -en realidad «kami» o fuerza vital-, como lo fue hasta la Segunda Guerra Mundial, su figura representa al país de un modo pleno y casi sobrenatural. Su rango, más que de emperador, era de «tenno» o «soberano celestial», con ciertas particularidades propias del sintoísmo.

El Emperador Naruhito en el banquete oficial de su entronización

Tanta antigüedad, tanta tradición, no está reñida con la modernidad. Una nueva página web, actualizada el pasado 12 de febrero tras 16 años sin serlo, refleja todas las actividades del emperador Naruhito y su familia. Tienen ya una cuenta de Instagram. Responden así a ciertas críticas por la falta de apertura y de transparencia. Recordar que los actuales emperadores sólo tienen una hija, la princesa Aiko, pero en el Japón las mujeres no pueden suceder en el trono. El emperador y el príncipe heredero pueden casar con plebeyas, pero las princesas imperiales que contraen matrimonio con quienes no pertenezcan a la nobleza japonesa, pierden sus derechos, al estilo de las consecuencias que tenían -y aún tienen en algunas familias antiguamente reinantes en Europa- los matrimonios morganáticos. Los 65 años que va a cumplir el emperador Naruhito son una ocasión para, nuevamente, desear una larga vida, no sólo al monarca sino a la dinastía.